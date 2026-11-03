MLB propone aplazar el tope salarial hasta 2028

La MLB propuso retrasar hasta la temporada 2028 la implementación de un tope salarial, un ajuste con el que buscó facilitar la transición hacia un nuevo sistema económico, aunque permaneció el principal obstáculo de la negociación: el rechazo del sindicato de jugadores a limitar las nóminas.

El planteamiento de Grandes Ligas llegó a menos de un mes del vencimiento del convenio colectivo, previsto para el 1 de diciembre, y con la agencia libre en marcha desde el lunes. La incertidumbre sobre las reglas que regirán el gasto de los equipos complicó la planeación de las contrataciones.

La liga mantuvo su intención de establecer tanto un límite máximo como un mínimo obligatorio de nómina, pero ofreció un año adicional antes de ponerlos en funcionamiento. Los demás componentes de su propuesta laboral conservarían su aplicación para 2027.

En la reunión del martes con la Asociación de Jugadores, la MLB planteó para 2028 un tope de 258.2 millones de dólares por equipo y un piso de 180.2 millones. Ambos montos superaron los 245.3 millones y 171.2 millones, respectivamente, que aparecieron en su propuesta inicial.

Las cifras presentadas por la liga correspondieron a un esquema que contempló repartir los ingresos en partes iguales entre propietarios y jugadores. Sin embargo, el aumento de los umbrales no eliminó las diferencias sobre las consecuencias que tendría modificar el sistema vigente.

Los representantes del sindicato señalaron que aceptar un tope salarial significaría para los peloteros una pérdida de más de mil millones de dólares, una postura que reflejó la distancia entre ambas partes cuando se acercó la fecha límite para alcanzar un acuerdo.

Para la temporada 2027, la propuesta mantendría sin modificaciones los umbrales del impuesto al equilibrio competitivo, el mecanismo que penaliza económicamente a las organizaciones que rebasan determinados niveles de gasto en sus nóminas.

La MLB argumentó que comenzar en 2028 permitiría una transición más ordenada hacia el sistema de tope y piso salarial, sin aplazar otros beneficios previstos para los jugadores dentro de su oferta.

El aplazamiento, sin embargo, permaneció como una propuesta sujeta a negociación. Ante la posibilidad de que los propietarios decreten un cierre patronal después del vencimiento del convenio, la liga y los peloteros enfrentaron el desafío de resolver una diferencia central para el futuro económico de las Grandes Ligas.