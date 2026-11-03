Lewandowski supera a Messi: el polaco domina la venta de camisetas en la MLS

Robert Lewandowski logró superar a Lionel Messi en un apartado comercial de la MLS. El delantero polaco del Chicago Fire se convirtió en el futbolista cuya camiseta más se ha vendido desde su llegada al futbol estadounidense en junio, aunque el argentino mantiene el primer lugar en el balance general de la temporada 2026.

La Major League Soccer dio a conocer su clasificación de las camisetas más populares del año, en la que Messi aparece como líder por cuarto año consecutivo, mientras que Lewandowski ocupa la cuarta posición.

El exdelantero del Barcelona consiguió un impacto inmediato con el Chicago Fire, pues desde su incorporación a mitad de temporada su camiseta ha encabezado las ventas de la liga, incluso por encima de la del astro argentino del Inter Miami.

De acuerdo con los datos publicados por la MLS, la clasificación contempla las ventas de camisetas adidas realizadas a través de MLSstore.com entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026.

Messi sigue siendo el rey de las camisetas más vendidas de la MLS

Aunque Lewandowski ha dominado las ventas desde su llegada a Chicago, Lionel Messi continúa como el futbolista con la camiseta más popular en el acumulado de toda la temporada.

El argentino encabeza el ranking por cuarta campaña consecutiva, una muestra del impacto comercial que ha generado desde su incorporación al Inter Miami en 2023.

Detrás del ocho veces ganador del Balón de Oro aparecen el surcoreano Son Heung-Min, de Los Angeles FC, y el alemán Thomas Müller, del Vancouver Whitecaps, quienes ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Por su parte, Antoine Griezmann, quien llegó al Orlando City, completa los primeros cinco lugares de la clasificación.

¿Quiénes son los 10 jugadores que más camisetas venden en la MLS?

La clasificación de la MLS también cuenta con otros nombres importantes del futbol internacional, entre ellos Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Denis Bouanga.

Este es el listado de los 10 futbolistas cuyas camisetas fueron las más populares durante la temporada 2026:

Lionel Messi – Inter Miami. Son Heung-Min – Los Angeles FC. Thomas Müller – Vancouver Whitecaps. Robert Lewandowski – Chicago Fire. Antoine Griezmann – Orlando City. Cavan Sullivan – Philadelphia Union. Denis Bouanga – Los Angeles FC. Luis Suárez – Inter Miami. Hany Mukhtar – Nashville SC. Rodrigo De Paul – Inter Miami.

Uno de los datos destacados es la presencia de tres futbolistas del Inter Miami entre los primeros 10: Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Por su parte, Los Angeles FC cuenta con dos representantes: Son Heung-Min y Denis Bouanga.

Cavan Sullivan, la sorpresa entre las camisetas más vendidas

Otro nombre que destaca en el ranking es el de Cavan Sullivan, mediocampista de apenas 17 años que ocupa la sexta posición con el Philadelphia Union.

El joven estadounidense se ha convertido en una de las promesas más llamativas del futbol norteamericano y su presencia entre las camisetas más populares confirma el interés que ha despertado entre los aficionados.

De esta manera, la MLS demuestra el impacto de sus figuras internacionales, pero también el crecimiento de sus nuevos talentos, en una clasificación que tiene a Messi como líder general y a Lewandowski como el gran protagonista de las ventas desde su llegada a Estados Unidos.