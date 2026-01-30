Mexicanos ya conocen a sus rivales en playoffs de Europa League

Los mexicanos Edson Álvarez con el Fenerbahce y Julián Araujo con el Celtic ya conocieron a los rivales que enfrentarán en los playoffs de la Europa League, después del sorteo que se realizó este viernes en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza. Este mismo día, se supieron los enfrentamientos de la Champions League.

El Fenerbahce no pudo entrar directo a los Octavos de final al finalizar en el sitio 19 de la clasificación general de la Europa League, mientras que el Celtic terminó en el lugar 21.

Los juegos de ida de los 'playoffs' de la Europa League, comenzarán el 19 de febrero Reuters

El futuro de Edson Álvarez es incierto. Se especula que saldría del equipo turco para tener actividad con miras al Mundial 2026.

En el sorteo de este viernes, los equipos que terminaron del 9 al lugar 16 fungieron como cabezas de serie y estuvieron en el Bombo 1, mientras que el resto hasta el sitio 24, en el segundo.

Fenerbahce se medirá al Nottingham Forest, mientras que el Celtic se enfrentará al Stuttgart.

¿CUÁNDO SE JUGARÁN LOS ‘PLAYOFFS’ DE LA EUROPA LEAGUE?

- 19 de febrero, juegos de ida.

- 26 de febrero, juegos de vuelta.

ASÍ QUEDARON LOS CRUCES PARA LOS ‘PLAYOFFS’ DE LA EUROPA LEAGUE:

- GNK Dinamo vs. Genk.

- Brann vs. Bologna.

- Ludogorets vs. Ferencváros.

- Celtic vs. Stuttgart.

- Panathinaikos vs. Viktoria Plzen.

- PAOK vs. Celta de Vigo.

- Lille vs. Crvena Zvezda.

Los ganadores de los playoffs avanzarán a los Octavos de final.

¿CUÁNDO SERÁ EL SORTEO DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE?

El 27 de febrero de 2026 será el sorteo de octavos, cuartos, semifinales.

¿QUIÉN ESTÁ YA CLASIFICADO A OCTAVOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE?

Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis, Roma.

CALENDARIO DE LAS SIGUIENTES FASES DE LA EUROPA LEAGUE:

- Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026.

- Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026.

- Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo.

- Final: 20 de mayo en Estambul.