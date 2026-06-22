Messi escucha su canción: Palmito creó el primer hit de Argentina en el Mundial 

La canción que acompaña las prácticas de la Selección Argentina rumbo al sueño de la cuarta estrella no nació en un estudio musical ni fue creada por una disquera internacional.

Surgió de la pasión de un aficionado: Pablo Quintana, mejor conocido en redes sociales como Palmito, creador de “La cuarta estrella”, el primer gran hit de la Albiceleste en el Mundial 2026 y el tema que ya se ganó un lugar dentro del búnker del equipo de Lionel Scaloni. El propio Lionel Messi la escucha durante los entrenamientos.

“Es una locura, desde que hice la canción hace seis meses, al otro día ya era viral. Yo viví toda mi vida en una casa de ingresos medio baja, no nos hizo falta nada, pero todos tuvimos que estudiar para poder crecer y progresar estudiamos en la escuela pública. Me gusta pensar que todos los éxitos empiezan años antes cuando nadie te ve, cuando nadie está pensando en ti, cuando todo está más por la pasión y las ganas de hacer algo que por buscar un resultado, todo empieza cuando me regalaron una guitarra hace 20 años”, señaló Quintana.

En charla con Excélsior, Palmito reveló que fue Ignacio Ovando, jugador de Rosario Central y uno de los juveniles convocados como sparring por el cuerpo técnico argentino, quien le contó que su canción sonaba todos los días durante los entrenamientos de la Albiceleste.

“Eso me vuela la cabeza. Quiero pensar que es magia, razones podemos encontrar del porqué se hizo viral hasta llegar a los jugadores, pero creo que la razón es que está basada en los elementos y en la cumbia argentina, pero hay algo que no podemos manejar que es lo más importante y no tiene nombre. Algunos le dicen suerte, otros dicen Dios, otros magia”, añadió el artista argentino.

La noticia tomó por sorpresa al creador de contenido. Acostumbrado a compartir videos en redes sociales y a expresar su pasión por la Selección, jamás imaginó que aquella melodía nacida desde el corazón terminaría llegando a los oídos del capitán argentino.

Ahora, mientras Argentina sigue su camino en busca de una nueva consagración mundialista, Palmito disfruta de una historia que difícilmente olvidará: la de haber compuesto una canción que acompaña los entrenamientos de Messi y de toda la Selección Argentina en plena Copa del Mundo.