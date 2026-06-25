“Mi lugar no es aquí, mi lugar es en el campo”: Guy Stéphan asume mando de Francia

La selección de Francia afrontará uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial en medio de un ambiente de tristeza.

Didier Deschamps no estará en el banquillo del Boston Stadium para el duelo ante Noruega, encuentro que definirá al líder del sector, luego del fallecimiento de su madre. Será Guy Stéphan, histórico auxiliar del conjunto galo y hombre de confianza de Deschamps, quien tome las riendas del equipo de manera interina.

Visiblemente afectado, Stéphan reveló cómo recibió la noticia por parte del seleccionador francés.

Todo mi apoyo a Deschamps y a su familia. Es un momento complicado. Didier me llamó pronto por la mañana y me ha dado en su habitación la mala noticia. Me dijo que me encargue del grupo. Me voy a esforzar y voy a tratar de estar a la altura y corresponder a la confianza que me ha dado, señaló previo al encuentro de este viernes.

El auxiliar reconoció que no se siente cómodo ocupando el protagonismo en este momento, pues considera que su labor habitual está lejos de las conferencias de prensa y más cerca del terreno de juego.

Francia enfrentará a Noruega en el cierre del grupo I AFP

La verdad es que estando aquí sentado no me veo en mi sitio, en la sala de prensa, me veo esperando a los jugadores para el entrenamiento. Es un momento complicado para Deschamps y hay que asegurar el primer puesto

Pese al duro golpe anímico, Francia deberá enfocarse en el compromiso frente a Noruega, ya que ambos conjuntos llegan con opciones de terminar en la cima del grupo. Mientras Deschamps acompaña a su familia en este complicado momento, Stéphan tendrá la responsabilidad de mantener el rumbo de una de las selecciones favoritas para conquistar la Copa del Mundo.