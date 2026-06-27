Volver al lugar de la despedida; Marruecos regresa a Monterrey 40 años después

MONTERREY.- El futbol le regaló a Marruecos una cita con su propia historia. Cuarenta años después de despedirse de la Copa del Mundo en el Estadio Universitario, la selección africana volvió a pisar esa misma cancha, aunque esta vez únicamente para entrenar antes de disputar un nuevo partido de eliminación directa en Monterrey.

El 17 de junio de 1986, Marruecos cayó 1-0 ante Alemania Federal en los octavos de final del Mundial de México. Aquella derrota puso fin a una campaña histórica, pues se convirtió en la primera selección africana en superar la fase de grupos de una Copa del Mundo.

Ahora, cuatro décadas más tarde, los Leones del Atlas regresaron al escenario donde terminó aquella aventura, aunque el compromiso frente a Países Bajos, correspondiente a la ronda de 32 equipos, se disputará el próximo lunes en el Estadio Monterrey.

Para quienes acompañan habitualmente a la selección marroquí, el recuerdo de 1986 sigue muy vivo.

Esperemos que no sea igual que en 1986. Es otro estadio, no van a jugar aquí. A ver si tienen suerte esta vez y clasifican a octavos”, comentó mientras observaba la práctica del equipo.

“Siempre hay recuerdos de esa época”, dijo el periodista marroquí Hamdi Abdelaziz, quien cubre el Mundial con su selección.

El viaje desde Estados Unidos hasta Monterrey también dejó una buena impresión entre la delegación marroquí. Tras recorrer sedes como Nueva York y Atlanta, consideran que en México el ambiente mundialista se vive con mayor intensidad.

“La verdad es que la gente nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias al pueblo mexicano”, señaló Abdelaziz.

Incluso, aseguró que el respaldo de la afición mexicana podría convertirse en un factor importante durante el encuentro frente a los neerlandeses.

“Se siente más calor de Mundial aquí que en Estados Unidos. Mucha gente mexicana está apoyando a Marruecos y creo que es un punto a favor para el partido del lunes”, afirmó.

Marruecos intentará ahora cambiar el final de una historia que comenzó precisamente en Monterrey hace 40 años. Primero volvió al estadio donde terminó su inolvidable aventura de 1986; ahora buscará que su regreso a la ciudad quede marcado por una clasificación y no por una despedida.

Países Bajos llegará de entrada por salida; Marruecos podría extender su estancia

A diferencia de Marruecos, que ya se instaló en Monterrey y este sábado entrenó en el Estadio Universitario, Países Bajos tiene previsto arribar hasta este domingo a la ciudad para cumplir con el reconocimiento de cancha y la conferencia de prensa previa al partido.

El plan de la delegación neerlandesa es abandonar Monterrey inmediatamente después del encuentro del lunes, independientemente del resultado.

En cambio, Marruecos sí contempla permanecer dos días más en la ciudad si consigue la clasificación. De avanzar a los octavos de final, los africanos entrenarían martes y miércoles en Monterrey antes de viajar a Houston, donde disputarían la siguiente ronda.