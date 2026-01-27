Luis Enrique se la ‘sentencia’ a Dro Fernández: 50 goles

Luis Enrique ya “sentenció” a Pedro ‘Dro’ Fernández cuando estampó su firma en el contrato que lo vincula con el Paris Saint-Germain para las próximas cuatro temporadas y media. El técnico bromeó al mencionar sobre las “letras chiquitas” que había en el documento.

“Aquí firmas 50 goles y 50 asistencias”, lo que provocó la risa del centrocampista español para después fundirse en un emotivo abrazo.

El futbolista de 18 años mostró su felicidad y orgullo por unirse al PSG, equipo que calificó como enorme y desde que siguió de niño. Este martes ya se integró a los entrenamientos del equipo.

“Grandes leyendas han marcado la historia. Tengo muchísimas ganas y motivación de jugar y darlo todo por esta camiseta”, indicó el gallego, que portará el número 27 en la espalda.

'Dro' Fernández mostró su orgullo y entusiasmo por defender la playera del PSG AFP

Dro Fernández inició su carrera en el ED Val Miñor para después dar el salto al Barcelona en 2022. Con los blaugranas se formó durante tres temporadas.

A los 16 años, subió al juvenil del Barcelona. Recientemente, alzó el trofeo de la UEFA Youth League de 2025, donde jugó siete encuentros y marcó dos goles decisivos, incluido el tanto de la victoria de 4-2 frente al Young Boys.

- 27 de julio de 2025. Anotó su primer gol con el Barcelona, frente al Vissel Kobe.

- Septiembre de 2025. Debutó de manera oficial con el primer equipo del Barcelona.

- 21 de octubre de 2025. Dio su primera asistencia con el Barcelona en Champions, en la victoria por 6-1 sobre Olympiacos.