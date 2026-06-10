Así luce el FIFA Fan Festival del Zócalo a un día del México vs Sudáfrica 

A menos de 24 horas del arranque del Mundial 2026 con el partido entre México y Sudáfrica, la zona del FIFA Fan Festival que se ha ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México está lista al interior para recibir a los miles de fanáticos, aunque a los alrededores se mantienen carpas de los diferentes manifestantes que se han citado en el área desde días previos.

La zona del Zócalo ya cuenta con todo lo necesario para que aquellos interesados en vivir el arranque del Mundial 2026 más allá de sus casas y, en un ambiente de fiesta, asistan, sin embargo, las autoridades también están conscientes de que existe la posibilidad de que el evento pueda no realizarse en caso de que un grupo de manifestantes impida el acceso.

Si bien hasta ahora se tiene todo controlado al interior gracias a una zona de seguridad, algunas de las calles que llevan al Zócalo muestran la presencia de manifestantes, quienes conviven con los peatones al tiempo que ofrecen algunos artículos de la Selección Mexicana.

Manifestantes alrededor del Zócalo donde se instala el FIFA Fan Festival Mateo Reyes Arellano

Claudia Sheinbaum recuerda que hay más Fan Festival

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro durante su conferencia mañanera que espera el público pueda acceder a la zona y disfrutar del evento, pero en caso de tener contratiempos habrá otras zonas de fanáticos en las diferentes alcaldías.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la Jefa de Gobierno donde se puede ver el partido de manera gratuita. Son 18 sedes donde se puede asistir sin ningún problema y ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a una de las 18 sedes. Yo creo que hoy en la tarde, se dirá sobre el tema del Zócalo”, dijo Claudia Sheinbaum la mañana del miércoles.

El acceso a los FIFA Fan Festival oficiales es de forma gratuita en la Ciudad de México, así como en Guadalajara y Monterrey.

En la Ciudad de México no hay venta de alcohol en estas zonas, pero si de otros alimentos y bebidas.