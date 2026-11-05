Kozo Tashima anuncia que competirá por la presidencia de la FIFA en 2027

Kozo Tashima anunció su intención de competir por la presidencia de la FIFA en las elecciones de 2027, en las que buscará convertirse en una alternativa al actual dirigente del organismo, Gianni Infantino.

El japonés hizo pública su decisión este jueves 5 de noviembre, después de una reunión de la junta directiva de la Asociación de Futbol de Japón (JFA), que aprobó por unanimidad respaldar su participación.

Con esta postulación, Tashima se convierte en el primer japonés en buscar la presidencia del máximo organismo del futbol mundial. Su posible llegada a la contienda representa un nuevo desafío para Infantino, quien busca seguir con el cargo por cuarta ocasión.

El presidente honorario de la Federación Japonesa declaró ante Sport Nippon la intención de llevar una visión al futbol internacional y contribuir al desarrollo del deporte.

Necesitamos transmitir al mundo la sinceridad y solidez que el fútbol japonés ha desarrollado. La FIFA debería recuperar su equidad."

¿Quién es Kozo Tashima?

El japonés de 68 años de edad comenzó desde su etapa escolar su relación con el futbol; en la Universidad de Tsukuba, jugó como delantero y consiguió una convocatoria a la selección nacional japonesa. Con el representativo disputó siete partidos internacionales.

Después de graduarse, se incorporó al equipo de Furukawa Electric, con el que participó en la Japan Soccer League entre 1980 y 1983. Tras retirarse como futbolista, estudio para director técnico y poco tiempo después obtuvo una licencia como entrenador.

Su carrera pasó por los banquillos y la formación de nuevos talentos. En 1999 fue nombrado entrenador de la selección japonesa Sub-16 y Sub-17. En 2001 dirigió al combinado Sub-17 durante el Campeonato Mundial de la categoría y un año después estuvo al frente de la selección Sub-19.

Dentro de la estructura administrativa de la JFA, ocupó cargos como presidente del Comité Técnico, director ejecutivo y vicepresidente, antes de que se convirtiera en presidente de la federación en 2016. En lo internacional, formó parte del comité ejecutivo de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) y se incorporó a la estructura directiva de la FIFA en 2015.

Kozo Tashima buscará llevar su experiencia al máximo organismo del futbol mundial en las elecciones presidenciales de marzo de 2027. Reuters

¿Qué necesita Kozo Tashima para competir por la presidencia de la FIFA?

Aunque ya cuenta con el respaldo de la Federación Japonesa de Futbol, Tashima debe reunir las nominaciones necesarias para aparecer en la boleta electoral. El reglamento establece que cada aspirante debe recibir el apoyo de al menos cinco de las 211 asociaciones miembro de la FIFA, además de superar una revisión de elegibilidad.

El plazo para presentar las nominaciones vence el 18 de noviembre, por lo que el japonés deberá completar ese requisito antes de la fecha límite. Su participación cuenta con un respaldo significativo en Japón, donde la junta directiva de la JFA aprobó por unanimidad apoyarlo.

Tashima no es el único que ha manifestado su intención de competir. En octubre, el exdefensa suizo Ramón Vega anunció que buscará la presidencia de la FIFA, por lo que de igual manera debe cumplir con estos requisitos.