'Kikín' Fonseca alaba la ambición de 'Memo' Ochoa

Francisco ‘Kikín’ Fonseca se “quitó el sombrero” ante Guillermo ‘Memo’ Ochoa, destacando su mentalidad y ambición que tiene el portero de 40 años. Ambos coincidieron en la Selección Mexicana durante el Mundial de Alemania 2006.

“Ochoa mis respetos, la mentalidad que tiene es invencible. Él quiere seguir jugando, compitiendo, quiere seguir estando en Selección, no cualquiera tiene esa mentalidad. Si está en la Selección es porque así lo decide el cuerpo técnico porque creen que ‘Memo’ les puede ayudar en algo, ya sea dentro de la cancha o afuera”, mencionó el exjugador de Pumas y Cruz Azul en un evento en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Si es convocado por 'El Vasco' Aguirre, 'Kikín' Fonseca que peleará por ser titular Mexsport

‘Memo’ Ochoa va por su sexto Mundial, una marca inédita, y tiene la mira puesta en estar en la Selección Mexicana que dirige Javier “El Vasco” Aguirre. Para Fonseca, ya sea en la cancha o fuera de ella, el portero puede aportar.

“Conozco a Memo y te puede ayudar y si no juega, te puede ayudar con toda la experiencia que tuvo, pero sí está convocado va a pelear por jugar porque tiene una gran ambición”, destacó.

Recientemente, ‘El Vasco’ Aguirre descartó que en la portería tenga un problema para definir a los jugadores que estarán en el Mundial 2026.

FONSECA SE INCLINA POR ‘LA HORMIGA’ GONZÁLEZ

Francisco Fonseca se inclinó por Armando ‘La Hormiga’ González para tener un lugar en Selección Mexicana para el Mundial 2026 y destacó la confianza que tiene el jugador de Chivas.

“Es un joven que tiene mucha confianza en sí mismo, que tiene mucho atrevimiento, que se mueve muy bien en el área, me recuerda mucho a ‘Chicharito’ (Javier Hernández), como ganaba la espalda de los defensores y está pasando un gran momento. Hay que aprovechar porque cualquiera de los dos que lleves, va a estar en la banca, no serán titulares, eso es lo que creemos todos y lo que puede pasar, pero creo que, para entrar en cualquier momento, te puede hacer alguna diferencia. Me inclino más por la ‘Hormiga’”, señaló.