Julio Ibáñez celebra la eliminación de Sudáfrica del Mundial 2026: "La venganza terminó"

La eliminación de Sudáfrica del Mundial 2026 dejó múltiples reacciones, pero una de las más llamativas fue la del periodista Julio Ibáñez, quien celebró en redes sociales la derrota de los Bafana Bafana ante Canadá, recordando el episodio en el que fue detenido previo a la cobertura del torneo.

Julio Ibáñez reaccionó tras la derrota de Sudáfrica

La Selección de Sudáfrica quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 al caer en los últimos minutos frente a Canadá, resultado que provocó la inmediata reacción del reportero de Televisa, quien no ocultó su satisfacción por la eliminación del conjunto africano.

A través de sus redes sociales, Julio Ibáñez publicó un mensaje en el que hizo referencia a la experiencia que vivió semanas atrás, cuando fue detenido y encarcelado por presuntos delitos de espionaje mientras realizaba la cobertura previa al Mundial.

"La venganza terminó", escribió el reportero

El periodista acompañó su publicación con una fotografía tomada el día de su detención y explicó el motivo de su mensaje.

Se les borró la sonrisa. Adiós Bafana Bafana. La venganza terminó. Contexto de la foto: el día que nos agarraron llegando a la estación de policía, a este bro se le hizo chistoso sacarse una selfie con nosotros".

Las palabras de Julio Ibáñez rápidamente generaron reacciones entre los aficionados, quienes recordaron el complicado momento que vivió el equipo de Televisa durante su estancia en Sudáfrica.