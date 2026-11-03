Edson Álvarez se queda sin entrenador: West Ham despide a Nuno Espírito Santo

El mediocampista mexicano Edson Álvarez se quedó sin entrenador luego de que el West Ham United anunciara la salida de Nuno Espírito Santo como director técnico del primer equipo, decisión que tendrá efecto inmediato.

A través de un comunicado oficial, el conjunto inglés informó que la Junta Directiva tomó la determinación después de realizar una revisión exhaustiva del arranque de temporada en la EFL Championship. El objetivo del cambio es mantener el rumbo del proyecto deportivo y cumplir las expectativas del club en su búsqueda por conseguir el ascenso a la Premier League.

La salida de Nuno Espírito Santo también estuvo acompañada por las bajas de su segundo entrenador, Rui Pedro Silva, y del entrenador de porteros, Rui Barbosa, quienes igualmente dejaron sus respectivos cargos.

El West Ham agradeció a los tres integrantes del cuerpo técnico por su esfuerzo y compromiso durante su etapa en la institución, además de desearles éxito en sus próximos proyectos.

Mark Noble tomará las riendas del West Ham de manera interina

Mientras la directiva define al nuevo entrenador del West Ham, Mark Noble, Steve Potts y Gerard Prenderville asumirán temporalmente la preparación del equipo de cara a su próximo compromiso en la EFL Championship frente al Cardiff City.

El club también informó que no realizará más comentarios sobre el proceso hasta que se confirme oficialmente el nombramiento del nuevo director técnico.Scott Parker sería el elegido para dirigir al West Ham

Por otra parte, el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, adelantó a través de sus redes sociales que Scott Parker sería el encargado de tomar las riendas del West

Scott Parker sería el elegido para dirigir al West Ham

Por otra parte, el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, adelantó a través de sus redes sociales que Scott Parker sería el encargado de tomar las riendas del West Ham United.

El exfutbolista de los Hammers cuenta con experiencia en la lucha por el ascenso a la Premier League, pues consiguió llevar al Fulham, Bournemouth y Burnley a la máxima categoría del futbol inglés durante su trayectoria como entrenador.

Su posible llegada representaría una nueva etapa para el conjunto londinense, que tiene como principal objetivo regresar a la Premier League.

De concretarse el nombramiento, Scott Parker tendría la misión de encaminar al West Ham hacia el ascenso y definir el papel que tendrá el mexicano Edson Álvarez dentro de su proyecto deportivo.