¿Jugará Mohamed Salah? Egipto revela el estado de su lesión antes de enfrentar a Australia

La Selección de Egipto recibió un alentador reporte médico sobre Mohamed Salah, luego de que el delantero abandonara el partido frente a Irán por molestias musculares. De acuerdo con la Federación Egipcia de Futbol, la lesión no reviste gravedad y el atacante ya trabaja para llegar en condiciones al próximo duelo del Mundial 2026.

¿Qué lesión tiene Mohamed Salah?

El vicepresidente de la Federación Egipcia de Futbol, Khaled Al-Dandali, informó que Mohamed Salah sufrió una leve distensión en el músculo isquiotibial, por lo que decidió abandonar el encuentro de manera preventiva para evitar una lesión de mayor gravedad.

La decisión fue tomada en conjunto con el cuerpo médico y el cuerpo técnico, priorizando la recuperación del capitán egipcio de cara a la fase de eliminación directa.

Salah salió de cambio en su último encuentro ante Irán al sentir una molestia muscular IMAGN IMAGES via Reuters

Salah ya trabaja para enfrentar a Australia

El médico de la Selección de Egipto confirmó que Mohamed Salah inició un tratamiento intensivo con el objetivo de estar disponible para el partido ante Australia.

Además, el calendario juega a favor del conjunto africano, ya que contará con varios días de descanso antes del compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, lo que incrementa las posibilidades de recuperación del delantero.

Egipto confía en recuperar a su máxima figura

Desde la Federación Egipcia de Futbol calificaron el tiempo extra de recuperación como una oportunidad favorable para que Mohamed Salah pueda regresar a las canchas lo antes posible.

Mohamed Salah ha sido clave para Egipto en el Mundial 2026 IMAGN IMAGES via Reuters

Aunque su presencia frente a Australia dependerá de la evolución que presente en los próximos días, el panorama es considerablemente más optimista que el que existía tras el empate ante Irán.

En Egipto confían en que su capitán pueda liderar al equipo en un partido clave por el pase a los Octavos de Final del Mundial 2026.