VIDEO: Aficionado es expulsado por lanzar el balón a una árbitra durante juego de Lakers vs. Kings

La tensión en la NBA no siempre se queda dentro de la duela. Un aficionado de los Sacramento Kings terminó expulsado del Golden 1 Center después de lanzar con fuerza un balón hacia una árbitra durante el partido contra Los Angeles Lakers, una acción que provocó la inmediata reacción de Luka Doncic.

El incidente ocurrió cuando quedaban 2:35 minutos del tercer cuarto. Después de que el balón saliera de la duela, el espectador, ubicado en una zona de primera fila junto a la línea de fondo, lo devolvió con un pase de pecho que impactó de manera incómoda a la oficial Chelisa Painter.

La reacción de Doncic fue inmediata: el esloveno señaló al aficionado y le reclamó por la forma en que había lanzado la pelota. La transmisión captó el momento en que el jugador de los Lakers se dirigió al espectador, mientras la árbitra y el personal de seguridad intervenían.

Luka Doncic defiende a la árbitra

El altercado no pasó inadvertido para el astro de Los Ángeles, quien estaba cerca de la acción y se disponía a reanudar el juego. Doncic mostró su molestia por la fuerza con la que el aficionado devolvió el balón y pidió explicaciones por su comportamiento.

La situación obligó a detener brevemente el partido. El personal de seguridad se acercó al espectador y lo escoltó fuera de su asiento, mientras el partido continuó sin que se reportaran consecuencias mayores para la árbitra.

Luka Doncic firma otra noche de 40 puntos

El episodio quedó como uno de los momentos más llamativos de una noche que también tuvo a Dončić como gran protagonista por su rendimiento deportivo.

El esloveno terminó con 40 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, y encabezó la victoria de los Lakers por 116-103 sobre Sacramento. Austin Reaves aportó otros 21 puntos para el conjunto angelino.

Con el triunfo, Los Ángeles mejoró su registro a 7-2 en el arranque de la temporada, mientras que los Kings cayeron a 1-7.