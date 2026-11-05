LaLiga anuncia homenaje en memoria de Jesús de Miguel para este fin de semana

El futbol español continúa de luto luego del sensible fallecimiento del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, quién perdió la vida el pasado 3 de noviembre luego de un brutal choque contra el portero de Andorra, Jesus Owono. Ante este lamentable suceso, LaLiga ya prepara un fin de semana de homenajes en memoria del futbolista español.

Bajo el lema “Siempre en nuestro recuerdo”, LaLiga informó mediante un comunicado que la Primera y Segunda División, así como LaLiga Femenil, rendirán un homenaje en todos sus partidos programados para este fin de semana.

El homenaje consiste en que previo al arranque de cada encuentro se guardará un minuto de silencio en memoria del futbolista. Así mismo, durante el minuto 9’ de todos los partidos el árbitro parará el juego y se proyectará un video para honrar la vida de Jesús de Miguel mientras jugadores y aficionados se funden en un minuto de aplausos.

Existían diversos rumores que señalaban un posible parón de actividades en la Primera y Segunda División del futbol español, sin embargo, debido a temas de calendario y complicaciones de reprogramación, la RFEF (Real Federación Española de Futbol) decidió solo suspender los partidos de equipos que estuvieron directamente involucrados en este lamentable suceso.

Quedan aplazados los duelos entre CD Castellón vs SD Eibar, Granada CF vs CD Tenerife y FC Andorra vs RCD Mallorca. De igual forma el Costa Adeje Tenerife vs Deportivo Alavés de LaLiga F queda suspendido.

Ceremonia en Tenerife

La mañana de este miércoles Jesús de Miguel fue despedido por familiares, amigos y seres queridos en Navahermosa, Toledo y el CD Tenerife ya prepara un ceremonia de último adiós para su jugador.

Este sábado 7 de noviembre Tenerife a las 19:00 horas (tiempo local), el club abrirá las puertas del Estadio Heliodoro Rodríguez López para recibir a miles de aficionados y realizar un homenaje solemne en memoria de Jesús de Miguel. La ceremonia será transmitida por las redes sociales ofíciales de LaLiga y la RFEF, para quienes no pueda asistir.