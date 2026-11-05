Dan último adiós a Jesús de Miguel: su familia pide máximo respeto

Familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós a Jesús de Miguel en el municipio toledano de Navahermosa. Entre los presentes estuvieron Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Luis de la Fuente, técnico de la selección de España, entre otros.

Más de 400 personas recibieron, frente a la iglesia, al cortejo fúnebre que recorrió las calles de la localidad, situada al suroeste de Madrid.

Los compañeros de Jesús de Miguel cargaron el féretro en la iglesia del municipio toledanos de Navahermosa Reuters

Sus compañeros del Tenerife llevaron su féretro al interior del templo, donde se ofició una misa.

Jesús de Miguel falleció el pasado martes, tras recibir un impacto del portero del Andorra en los minutos finales del partido de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El golpe le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la reanimación cardiopulmonar.

‘JESÚS DEJA UN VACÍO IMPOSIBLE DE LLENAR’, DICE SU FAMILIA

La familia de Jesús de Miguel realizó su primer pronunciamiento público tras el fallecimiento del delantero del Tenerife. El representante del jugador, Manuel Hernández, se encargó de leer un comunicado, donde agradecen las palabras y muestras de cariño que están recibiendo, además de resaltar el recuerdo que deja el futbolista.

“Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él”, mencionó al final del texto.

“Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que dejó en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros. Por ello, pedimos desde el máximo respeto que se preserve nuestra intimidad y la de todas las personas que nos están acompañando en estos momentos.

Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere. Entendemos el cariño, el interés y las muestras de apoyo que está despertando su pérdida y os estamos profundamente agradecidos”, indicaron.