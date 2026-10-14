Representante de Erik Lira visita instalaciones del Valencia CF del “Vasco” Aguirre

Parece que Erik Lira no quitará el “dedo del renglón” en el afán de alcanzar su sueño de jugar en Europa.

Esta mañana, en las instalaciones del Valencia FC se presentó Tarek Sebiat, representante de la agencia StayPro en Europa, y que preside el mexicano Rafael Coronel.

La cuenta @apuntesports compartió este día un video de Tarek, registrándose en el acceso a las instalaciones del Valencia, de hecho, el propio representante compartió su cuenta personal de Instagram que había arribado al aeropuerto de Valencia.

Cabe recordar que Erik Lira estuvo a punto de emigrar al futbol francés en la pasada ventana de fichajes con el AS de Mónaco, sin embargo, el equipo monegasco no logró liberar la plaza de extranjero que requería para poder firmar al mexicano.

Edson Álvarez, mediocampista mexicano que actualmente milita con el Westham United es otro de los jugadores que representa la agencia, así como el veterano Héctor Herrera, entre otros, sin embargo, el jugador que más posibilidades parece tener para fichar por un club europeo es Érik Lira, quien además fue titular en el pasado Mundial con la Selección Nacional de México.

Lira jugó 346 minutos y fue titular en cuatro de los cinco juegos que disputó la Selección Mexicana con el "Vasco" Aguirre como Director Técnico, por lo que la posibilidad de fichar por el Valencia parece viable.