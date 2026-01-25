Israel Reyes enciende las alarmas del América tras salir lesionado con la Selección Mexicana

La tarde se volvió incómoda para la Selección Mexicana y para el América. Israel Reyes no pudo continuar en el partido amistoso frente a Bolivia luego de sufrir un fuerte golpe en el costado de la espalda baja, una acción que obligó su salida cuando el marcador permanecía 0-0 al minuto 30.

Reyes cayó al césped tras una disputa y permaneció varios segundos tendido, con visibles gestos de dolor. El cuerpo médico del Tri ingresó de inmediato y, tras una breve evaluación, determinó que el defensor no estaba en condiciones de seguir. El jugador fue retirado del campo en el carrito, una imagen que encendió las alarmas tanto en el banquillo nacional como en Coapa.

Reportan lesión en espalda baja

Reportes de prensa presentes en el estadio señalaron que el golpe se produjo en la zona lumbar, específicamente en el costado izquierdo de la espalda. Aunque no se observó un mecanismo de lesión más grave, la decisión fue preventiva y el futbolista quedó a la espera de estudios médicos para descartar complicaciones mayores.

Ramón Juárez ingresó en su lugar y asumió el reto en una zona defensiva que ya había mostrado ajustes durante esta mini gira del Tri. Para Juárez, el cambio representó una oportunidad inesperada de mostrarse en un proceso donde cada minuto cuenta con miras a la Copa del Mundo.

El encuentro ante Bolivia representaba el segundo compromiso de la Selección Mexicana en esta gira de preparación por Centroamérica y Sudamérica. Días antes, el equipo dirigido por el Vasco Aguirre había vencido 1-0 a Panamá.

Para el América, las noticias no son alentadoras. Israel Reyes es uno de los pilares defensivos del equipo de André Jardine, que atraviesa un arranque de torneo complicado y aún no conoce la victoria. Con un plantel que apenas comenzaba a recuperar piezas, la posibilidad de una nueva baja genera inquietud en un momento delicado del calendario.

México continuó el partido con ajustes defensivos y sin mayores sobresaltos inmediatos, pero la salida de Reyes dejó un sabor amargo en un amistoso que, más allá del resultado, tenía como objetivo afinar detalles y evitar riesgos innecesarios.