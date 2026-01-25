Pumas Femenil ruge en el Clausura 2026: 13 puntos y sin derrotas

Pumas Femenil vive un arranque de ensueño en el Clausura 2026. Las auriazules derrotaron 1-0 a Santos en el Estadio Olímpico Universitario y llegaron a 13 puntos tras cinco jornadas, manteniéndose invictas y en la parte alta de la clasificación de la Liga MX Femenil.

El equipo dirigido por Roberto Medina salió a proponer desde el silbatazo inicial. Nayely Bolaños, Angelina Hix y Alexa Huerta generaron peligro constante en el área lagunera, aunque la portera Kathya Mendoza respondió con atajadas clave para evitar la caída de su arco.

Santos también tuvo lo suyo pese al intenso calor del mediodía en CU. La guardameta universitaria Jashia López salvó en dos ocasiones remates que llevaban etiqueta de gol, manteniendo el cero para las locales.

Nayely Bolaños anotó el gol de la victoria para Pumas Femenil Mexsport

El tanto del triunfo llegó al minuto 35. Bolaños se quitó una marca, entró al área y remató; Mendoza rechazó a medias y la propia atacante auriazul aprovechó el rebote para firmar el 1-0 definitivo.

Pumas buscó liquidar el encuentro en el complemento, pero la puntería no acompañó. Aun así, el triunfo las deja con 13 unidades y como uno de los equipos más sólidos del Clausura 2026.

El estado anímico en cantera es inmejorable, pues ahora se preparan para el clásico capitalino ante Américat Femenil, correspondiente a la Jornada 6, en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.