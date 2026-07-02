Iga Swiatek avanzó sin apuros en Wimbledon

Iga Swiatek, número 3 del mundo, avanzó sin complicaciones a la tercera ronda de Wimbledon, luego de imponerse a la checa Karolina Pliskova por 6-1, 6-3, en 1 hora y 10 minutos.

La polaca de 25 años comenzó con gran ritmo y ganó sus primeros cuatro juegos. La checa recuperó uno de sus dos breaks de desventaja, pero Swiatek retomó rápidamente el control y terminó el primer set en 25 minutos.

Iga Swiatek logró la victoria en 1 hora y 10 minutos en la segunda ronda de Wimbledon Reuters

Karolina Pliskova no tuvo su mejor día y no encontró soluciones en el partido, donde sólo tuvo un 42 por ciento de puntos ganados en el primer saque y en el segundo un 27 por ciento.

Sin estar más inspirada en el segundo set, la checa cedió el servicio ante Swiatek con una doble falta (3-2) y nunca logró recuperar la desventaja.

Iga Swiatek enfrentará a la filipina Alexandra Eala en tercera ronda de Wimbledon Reuters

Iga Swiatek se enfrentará en la próxima ronda de Wimbledon a la filipina Alexandra Eala (32ª), que se impuso a la australiana Maya Joint (87ª), que había ganado en primera ronda a la legendaria Serena Williams.

La polaca tuvo una primera ronda complicada en Wimbledon, pero venció a la estadunidense Taylor Townsend por 6-1, 2-6, 6-3.

Con información de AFP.