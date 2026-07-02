El casco americano de Checo Pérez para celebrar los 250 años de EE.UU con un toque de México

Tal como lo adelantó el equipo Cadillac, la decoración especial que usarán este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 no solo estará presente en sus coches, sino también en los uniformes de sus dos pilotos y la escudería americana presentó el casco especial que usará el mexicano Sergio Pérez durante el fin de semana en el circuito de Silverstone.

En una coincidencia histórica, el fin de semana de carreras se cruzará con una fecha magna para Estados Unidos: el 250 aniversario de la independencia. El equipo estadounidense dejará guardada temporalmente su elegante y minimalista carrocería en blanco y negro para vestir sus monoplazas con las barras y las estrellas.

Sin embargo, la gran sorpresa del fin de semana va más allá del auto. Checo Pérez se unirá por completo a los festejos con un casco de diseño exclusivo inspirado en la cultura americana portando los colores de las barras y las estrellas según se pudo ver en las redes sociales de Cadillac, pero también conservando sus elementos característicos, como la bandera de México siendo parte de la decoración de la parte superior.

Desde su debut en la máxima categoría a principios de año, la estructura de Detroit ha dejado en claro que sus raíces son el pilar de su estrategia comercial y deportiva. A diferencia de otros proyectos como Haas, que han mantenido un perfil más reservado respecto a su origen, Cadillac no ha dudado en explotar el orgullo estadounidense con gestos como el lanzamiento del proyecto que evocaba el proyecto lunar de JFK, un espectacular anuncio en el Super Bowl y una decoración tricolor en Miami.

El despliegue de este diseño patrio guarda, además, una curiosa ironía que ha encendido las redes sociales entre los aficionados a la historia: la independencia de los Estados Unidos se festejará formalmente en el corazón del antiguo imperio británico, la potencia de la cual se independizaron las trece colonias originales.