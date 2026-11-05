Cruz Azul visita a Tigres con tres pendientes: la defensa, minutos de menores y el portero titular

Cruz Azul visitará a Tigres este sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario, en la penúltima jornada del Apertura 2026, con la posibilidad de pelear por el liderato general. La Máquina comparte la cima con Chivas y América, los tres equipos con 29 puntos, aunque la diferencia de goles coloca al conjunto celeste en la tercera posición.

En conferencia de prensa previa al viaje a Monterrey, Joel Huiqui habló sobre la competencia por los primeros puestos y los retos que enfrenta su equipo en el cierre de la fase regular. El entrenador también confirmó que por primera vez en mucho tiempo pudo trabajar con el plantel completo.

Hoy tenemos plantel completo. Está bien poder ver en la banca poder ver quién puede entrar, pero a la hora de elegir no es fácil. Me parece que la única manera de poder hacerlo es entrar en competencia. El plantel es cerrado y todos están compitiendo por el puesto y por el funcionamiento del equipo”, expresó.

Joel Huiqui busca el liderato general con el Cruz Azul. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

La defensa, el aspecto que Cruz Azul busca mejorar

Uno de los principales objetivos de la Máquina para las últimas jornadas es fortalecer su funcionamiento defensivo. El equipo ha recibido 24 goles durante el campeonato, una cifra que influye en su ubicación dentro de la clasificación, pese a tener los mismos puntos que los dos primeros lugares.

Huiqui reconoció que ha observado avances en ese apartado, aunque considera necesario mantener el trabajo para alcanzar un mejor equilibrio antes de comenzar la liguilla. También destacó la participación de Erik Lira como un elemento que aporta estabilidad en la zona de recuperación.

“Me gustaría mejorar la fase defensiva. Lo hemos intentado en estas jornadas. Hemos tenido un equilibrio bastante bueno con la línea defensiva y el equilibrio que nos da Erik Lira como un contención más fijo. El cierre va a dar oportunidad para jugadores que han tenido menos oportunidad de jugar”, señaló.

El técnico buscará aprovechar los encuentros restantes para que los integrantes del plantel lleguen con ritmo a la fase de eliminación directa, incluidos aquellos que han tenido menos participación durante el torneo.

Erik Lira es una de las piezas importante para Huiqui. Mexsport

Los 104 minutos de menores que debe cumplir

Otro asunto pendiente para Cruz Azul es completar los 104 minutos de la regla de menores. El equipo deberá cubrir esa cantidad durante sus dos compromisos restantes, con futbolistas nacidos después de 2004.

El estratega aseguró que el cumplimiento de esta disposición forma parte de la planificación que ha seguido el club durante el campeonato y descartó que se trate de una situación que haya quedado fuera de control.

Estamos por cumplir los minutos de menores. La planificación de las últimas dos jornadas y de la temporada ha sido así. No se ha ido de las manos. Lo hemos manejado bien.

Kevin Mier y Andrés Guidiño compiten por el puesto titular. Mexsport

Gudiño y Mier mantienen la competencia por la titularidad

La portería es otra de las decisiones que Huiqui deberá resolver antes de la liguilla. Andrés Gudiño y Kevin Mier han alternado participaciones durante la temporada, por lo que el entrenador evitó confirmar quién ocupará el arco frente a Tigres.

El técnico destacó la relación entre ambos guardametas y la competencia que mantienen en los entrenamientos. Como ejemplo, habló de un “código de honor” que les permite aceptar el momento de su compañero y respaldarlo, independientemente de quién sea elegido.

Hay un código de honor entre los porteros y es maravilloso. En los clubes que invierten mucho dinero en armar planteles complejos lo más importante es ese código de honor donde los jugadores tienen que aceptar el momento y, sobre todo, apoyar al compañero.

Huiqui aseguró que, desde su perspectiva, cuenta con los dos mejores porteros de la liga. Los partidos ante Tigres y el último rival de la fase regular serán las oportunidades que tendrá para definir quién será el titular de Cruz Azul durante la liguilla.