Robert Morales y Tim Payne: futbolistas que podrían ser afectados por el fraude en Paraguay

La crisis financiera en Paraguay vive su peor momento y tras la renuncia de Santiago Peña de la presidencia, se estima que cerca de 3 millones de paraguayos han sido afectados por el desplome de Ueno Bank y entre ellos, una importante cantidad de futbolistas de la selección guaraní.

Rodrigo Codas, abogado y representante de futbolistas paraguayos, reveló que un importante grupo de jugadores se han acercado a él con el fin de realizar una demanda colectiva en contra de la entidad financiera.

Según informes, trasciende que prácticamente todo el plantel de la Selección de Paraguay se ha visto afectado, pues a pesar de que la gran mayoría reside en el extranjero, los pagos que realizaba la AFP (Asociación Paraguaya de Fútbol) eran directamente a dicho banco.

“No operan de manera frecuente o diaria en el sistema paraguayo, pero tienen sus ahorros en ese banco. Hoy ya estamos en diez. La idea es presentar una demanda colectiva. Es la mejor o la más sencilla para obtener un resultado judicial prematura es ir todos juntos que por separados”, aseguró el también representante de futbolistas.”, declaró Codas para ABC Cardinal.

Se estima que al rededor de 20 futbolistas se han acercado al abogado para comenzar la acción judicial colectiva y 10 de ellos serían jugadores activos de la albiroja.

El jugador de Palmeiras y capitán de la Selección de Paraguay, Gustavo Gómez, es el único futbolista que se ha pronunciado al respecto y confirma ser una de las millones de víctimas en el país.

¿Robert Morales, jugador de Pumas, afectado por el fraude?

Hasta el momento la identidad de los futbolistas no han sido reveladas, sin embargo, Robert Morales, delantero del Club Universidad Nacional, podría estar entre los afectados.

Los reportes indican que jugadores de Europa, Brasil, Argentina y México serían víctimas de esta terrible crisis financiera y el perfil de Robert Morales encaja con la información que circula en Paraguay, al ser jugador del extranjero y recientemente convocado por la albiroja en la pasada Fecha FIFA.

Hasta el momento el jugador de Pumas no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Tim Payne, el jugador viral del Mundial, vive la crisis en Paraguay

El jugador neozelandés Tim Payne fue una de las sensaciones de la Copa del Mundo 2026 el pasado ganando millones de seguidores gracias a una campaña hecha por aficionados. Resultado de esto, Payne fue fichado por el histórico Olimpia de Paraguay.

Al día de hoy no hay certeza de si Payne fue uno de los millones de afectados en Paraguay, pero su esposa ya se pronuncio sobre el tema por medio de sus redes sociales.