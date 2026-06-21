Hace 10 años Enzo Fernández le pidió a Messi que no se retirara; hoy acepta su último Mundial

"Hace lo que vos quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado”, eran las palabras que hace 10 años le escribía Enzo Fernández en una carta a Lionel Messi pidiéndole que no se retirara de la selección.

En aquel entonces, Fernández tenía 16 años y esa posible decisión de su ídolo partía más por las críticas y los resultados, que por su veteranía. Pero esta vez parece que no habrá petición que logre tenerlo para la próxima Copa del Mundo.

Fue un momento muy difícil para todos los argentinos vivir eso, y creo que hoy en día le escribiría mucho más emocionalmente porque ya compartí muchos momentos con él y aprendí mucho a su lado. Es una gran persona y un gran jugador que no hace falta describirlo”, señaló el mediocampista del Chelsea.

Hace casi cuatro años, en Qatar, Enzo debutaba con la Albiceleste con una difícil derrota ante Arabia. En este Mundial 2026, previo a enfrentar a Austria ya con una victoria en su primer partido, las emociones han cambiado en el grupo.

Me siento más maduro que hace cuatro años, era un niño cuando llegué a la selección y creo que me he exigido en querer mejorar, en querer sumarle cosas a mi juego. En ese momento no estaba consciente de donde estaba, pero obviamente fue un golpe duro arrancar. Fue increíble empezar este Mundial con una victoria, es muy favorable porque te da mucha confianza”, añadió Fernández.

Diez años después de aquella carta, Enzo ya no mira a Messi como un aficionado, sino como un compañero de selección. Y aunque el adiós del capitán parece cada vez más cercano, el mediocampista disfruta cada minuto compartido con el ídolo que marcó su infancia.