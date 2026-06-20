"Nos dieron una lección": Dura autocrítica de Graham Potter tras la humillación sueca en el Mundial

De la euforia absoluta al desastre de una de las peores noches defensivas en su historia contemporánea. Graham Potter, seleccionador británico de Suecia, admitió que su equipo recibió "una lección" tras sufrir una escandalosa goleada de 5-1 contra Países Bajos en Houston, Texas, durante la segunda jornada del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

El contraste resultó brutal para la escuadra escandinava, que tras golear con idéntico marcador a Túnez en el debut, ahora encajó cinco anotaciones en contra que ponen en predicamento su diferencia de goles. El cuadro neerlandés impuso condiciones desde el minuto 5, cuando el delantero Brian Brobbey abrió el marcador.

El análisis de una segunda mitad perdida

El estratega británico no eludió la responsabilidad táctica de la derrota. A pesar de que la ofensiva sueca intentó reaccionar, las facilidades otorgadas en la última línea destruyeron cualquier oportunidad de competir frente a la llamada "Naranja Mecánica".

"Empezamos bien la segunda parte, pero luego perdimos el balón y de ahí en adelante nos marcaron dos goles y el partido se nos escapó de las manos. Está claro que no se pueden conceder tantas oportunidades en defensa y esperar ganar", sentenció Graham Potter, director técnico de la selección de Suecia, en conferencia de prensa.

El timonel buscó soluciones en el banquillo y mandó a la cancha al atacante Anthony Elanga al minuto 56. El exjugador del Manchester United y actual futbolista del Newcastle respondió de inmediato al marcar el descuento apenas tres minutos después de ingresar (minuto 59), pero el daño estructural ya era irreversible.

Graham Potter no tuvo otra opción que la de reconocer el desastroso juego que tuvo Suecia en el Mundial ante Países Bajos. AFP

Cifras del derrumbe en Houston

La contundencia de la ofensiva neerlandesa desarmó por completo el parado táctico propuesto por el cuerpo técnico de la UEFA:

Doblete neerlandés : El atacante Cody Gakpo marcó dos goles en un lapso de apenas 9 minutos durante el segundo tiempo.

: El atacante marcó dos goles en un lapso de apenas durante el segundo tiempo. Sentencia definitiva : El extremo Crysencio Summerville selló el doloroso 5-1 definitivo al minuto 89 .

: El extremo selló el doloroso definitivo al . Balance del Grupo F: Con este resultado, el representativo sueco se estancó en 3 puntos y su diferencia de goles se redujo a cero.

Ante la magnitud del resultado, el experimentado zaguero central Victor Lindelöf, defensa de Suecia, reconoció que el grupo encajó anotaciones de forma "demasiado fácil", aunque lanzó un mensaje de optimismo: "Lo seguimos teniendo todo en nuestras manos".

El destino del equipo se definirá el próximo jueves cuando la escuadra de Graham Potter se enfrente a Japón. Un triunfo en ese compromiso garantizará de forma automática su boleto a los octavos de final del certamen mundialista.