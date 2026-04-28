GP de México 2025: Derrama económica de más de 19 mil millones de pesos

El Gran Premio de la Ciudad de México se ha consolidado como uno de los eventos más rentables y exitoso del calendario de la Fórmula 1, esto luego de la organización de la carrera reveló las cifras del impacto económico de la edición 2025 las cuales ascendieron a $19,840 millones de pesos, esto según informó CIE en un comunicado de prensa.

De acuerdo con los estudios de impacto realizados por las consultoras AECOM y Formula Money, esta derrama se divide en dos vertientes principales: $6,715 millones de pesos por concepto de ingresos directos y una cifra de $13,125 millones de pesos derivados de la exposición mediática global que recibió el país durante el fin de semana del 24 al 26 de octubre de 2025, esto como parte de la exposición ante medios impresos, digitales y televisión a nivel global.

Federico González Compeán, director general del evento, destacó que estas cifras son un reflejo del posicionamiento de la Ciudad de México como un destino de clase mundial. "El México GP se ha convertido en un motor para la economía nacional, generando empleos y respaldado por una afición extraordinaria", señaló el directivo.

En términos laborales, la edición 2025 colaboró con 10,649 empleos en la región. De este total, la empresa CIE generó directamente 5,170 puestos de trabajo, lo que se tradujo en más de $770 millones de pesos en salarios. Asimismo, el turismo y los gastos realizados por las escuderías (gastos ex situ) inyectaron $3,410 millones de pesos adicionales a la economía local, beneficiando principalmente a los sectores de servicios y hotelería.

El éxito también se reflejó en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez, que registró una asistencia de 401,326 espectadores a lo largo de los tres días, en una edición donde se tenía un factor en contra; la ausencia de Sergio “Checo” Pérez, quien este 2026 regresa a la parrilla con Cadillac.

¿Cuál es la derrama económica acumulada de la F1 en México?

Desde el regreso de la Fórmula 1 a México en 2015, el evento ha acumulado una derrama económica total de $157,594 millones de pesos.

¿Cuándo es el GP de la Ciudad de México 2026 de la F1?

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 está programado para llevarse a cabo del 23 al 25 de octubre de 2026, una edición para la cual los boletos están agotados ante el regreso de Sergio Pérez.