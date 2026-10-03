Susto en la WNBA: entrenadora se desvaneció en pleno partido

Natalie Nakase, entrenadora de las Valkyries de Golden State, dio un susto cuando se desvaneció por unos segundos. El incidente se dio cuando se encontraba hablando con una árbitra durante el partido contra Wings Dallas de la WNBA.

Cuando quedaban 1:40 en el reloj, Nakase fue a la duela y estuvo por unos instantes de rodillas y las manos sobre la cancha. La entrenadora recibió ayuda para ponerse de pie.

Natalie Nakase fue ayudada para ponerse de pie AFP

Después de unos segundos, la entrenadora volvió a su zona y siguió dando indicaciones.

Natalie Nakase terminó el partido en la banca y al finalizar el partido fue escoltada por un miembro del personal.

“Natalie está bien. Volveremos a jugar el domingo. No se lo perdería por nada. Esto todavía es nuevo para nosotros, sólo estamos tratando de entenderlo. Sabemos que la vimos después y estaba bien, riéndose, de muy buen ánimo. Iremos averiguando más a medida que avencemos, pero creo que está totalmente bien, está hablando, se está riendo”, indicó Kasib Powell, entrenador asistente.

En la cancha, Valkyries de Golden State celebró el triunfo por 77-73 sobre Wings Dallas.