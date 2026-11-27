Isaac del Toro se volvió una realidad en el ciclismo internacional, con los resultados que obtuvo en 2026. Ante ello, el Giro de Italia y el Tour de Francia no dudaron en felicitar al ciclista mexicano en su cumpleaños número 23.

“Muchas felicidades Torito. Talento, determinación y tantas victorias ya… ¡Con muchos más por venir!”, publicó el Giro de Italia en redes sociales, donde comparte un video con las mejores embestidas del originario de Ensenada, así como los momentos de felicidad tras cruzar la meta.

En 2026, Isaac del Toro conquistó el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, el GP de Montreal, el Tour de France Singapore Criterium, ganó una etapa y quedó tercero en el Tour de Francia, así como ganar la Clasificación de los jóvenes en la Gran Vuelta.

“¡Feliz cumpleaños, Isaac del Toro! El ganador de etapa, maillot blanco y tercero en la clasificación general del TDF2026, celebra hoy su cumpleaños 23”, señaló el Tour de Francia, añadiendo un video del momento en el que ganó la etapa, donde Tadej Pogacar lo escoltó a la meta.

El ciclista mexicano suma 33 victorias como profesional y dos Premios Nacionales del Deporte. En el 2027 correrá en su cuarta temporada en el World Tour y recién renovó contrato con el UAE hasta 2031.

“¡Feliz cumpleaños, Torito! Le deseamos un feliz cumpleaños”, fue la felicitación que le brindó el UAE Team.

Se espera que Isaac del Toro pueda participar en varios eventos en México, como el Mex Tour Mexsport

Isaac del Toro se convirtió en una de las cartas fuertes del UAE ante la ausencia de Tadej Pogacar. El próximo año, el mexicano correrá en el Campeonato Nacional en Guadalajara, así como una posible participación en la Clásica de la Ciudad de México y el Mex Tour.