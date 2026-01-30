Gilberto Mora y Kevin Castañeda comparten una ilusión de amigos

Gilberto Mora y Kevin Castañeda estuvieron a poco de lograr un sueño juntos como amigos, pero el destino no quiso que se diera, y ahora tendrán que esperar, pero esa ilusión la mantienen intacta. Su llamado a la Selección Mexicana fue algo que celebraron y los puso feliz.

“Es mi roomie de cuarto, nos la pasamos el mayor tiempo, platicando, ilusionándonos con poder jugar juntos en la Selección. En el equipo nos llevamos bien, adentro y fuera del campo. Creo que es un jugador que complementa mucho con la idea de juego que tengo, nos entendemos muy bien, a veces sin mirar ya sabemos que está ahí el otro.

Kevin Castañeda destacó el entendimiento que tiene con Gilberto Mora Mexsport

Creo que es algo que nos ilusionó a los dos cuando le conté del llamado (a Selección), celebramos, fuimos muy felices y por cosa ‘x’ o ‘y’ no se pudo ni siquiera entrenar juntos ahí, pero es algo que todo pasa por algo. Ahorita es mejor que se recupere y si llega a pasar, sería muy feliz”, indicó Kevin Castañeda en conferencia de prensa.

Tanto Gilberto Mora como Kevin Castañeda fueron convocados por Javier ‘El Vasco’ Aguirre para los amistosos contra Panamá y Bolivia. La ‘joya’ mexicana fue baja por molestias físicas.

Kevin Castañeda debutó con la Selección Mexicana mayor en el duelo contra Panamá Mexsport

Kevin Castañeda logró su debut con la Selección Mexicana en el partido contra Panamá, primer compromiso del combinado nacional en este año rumbo al Mundial. El jugador de Xolos de Tijuana ingresó al minuto 57 del partido.

KEVIN CASTAÑEDA SIN CONOCIMIENTO DEL RUMOR DE AMÉRICA

Kevin Castañeda suena para reforzar al América, una situación que el jugador no está enterado, pero cuando se dé su salida de Xolos, lo quiere hacer por la puerta grande.

Kevin Castañeda espera salir de Xolos por la puerta grande Mexsport

“No estoy tan enterado de eso, estoy muy enfocado aquí, quiero hacer historia aquí. Si mal no recuerdo, son cinco goles más y me meto en el Top 4 de goleadores históricos del club. Es una meta que quiero lograr con este club, poder poner mi marquita, dar lo mejor de Xolos y si en dado caso, en este torneo o el otro me toca irme, quiero irme de la mejor manera y por la puerta grande”, indicó.