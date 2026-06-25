Sin definir su futuro, Gignac volvió a disfrutar del futbol con niños en Nuevo León

MONTERREY.- André-Pierre Gignac todavía no sabe dónde jugará la próxima temporada, pero sí tiene claro que no ha perdido el gusto por el futbol. Mientras espera definir el siguiente paso de su carrera, el histórico delantero francés convivió este jueves con decenas de estudiantes en una cascarita organizada junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en el Estadio Bicentenario del Centro de Alto Rendimiento.

A diferencia de otros veranos, Gignac ya no reportó con Tigres, luego de que el club le notificó que no renovará el contrato que concluye el próximo 30 de junio. Lejos de alejarse de las canchas, el goleador aprovechó la invitación para volver a disfrutar del juego junto a niños, en un ambiente muy distinto al que vivió durante más de una década como figura del conjunto felino.

Vamos a pasar un buen momento, es para disfrutar, estar con ustedes y meter un gol", dijo el atacante francés antes del inicio del partido.

Y terminó haciendo bastante más.

Gignac anotó dos goles para la Escuela Secundaria Héctor Carrizosa, que derrotó 6-3 a la Secundaria Jaime Torres Bodet, equipo encabezado por el gobernador Samuel García, quien también consiguió una anotación durante el encuentro.

El partido se extendió por alrededor de 40 minutos, tiempo suficiente para que el francés celebrara con los estudiantes, se tomara fotografías y recordara, por unos instantes, el lado más sencillo del deporte que lo convirtió en uno de los máximos ídolos en la historia de Tigres.

Mientras el delantero disfrutaba la cascarita, el resto del plantel felino reportó para realizar las pruebas físicas y médicas rumbo a la temporada 2026-2027, ya sin la presencia del máximo goleador del club, cuya salida quedó confirmada tras la decisión de no renovar su contrato.

Aunque su próximo destino sigue siendo una incógnita, Gignac ha mantenido su preparación física durante el verano trabajando de manera individual junto a un preparador personal, una señal de que pretende continuar su carrera profesional.

En semanas recientes surgieron rumores que lo vinculaban con el Orlando City de la MLS, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre negociaciones o un acuerdo con el club estadounidense, y el propio delantero tampoco ha revelado cuáles son sus planes.

Por ahora, Gignac sigue haciendo lo que mejor sabe. Aunque el uniforme que vestirá en la próxima temporada aún es un misterio, este jueves volvió a disfrutar del futbol como pocas veces se ve: rodeado de niños, entre sonrisas, goles y la misma pasión que lo convirtió en leyenda.