Neerlandés se adelanta a la Oranje en una visita histórica a Monterrey

MONTERREY.- Mientras miles de aficionados de Países Bajos comenzarán a llegar a Monterrey en los próximos días para seguir a su selección, Frank ya llevaba varios días disfrutando de la ciudad.

El neerlandés no adelantó su viaje por el Mundial. En realidad, tenía otra razón para volver: reencontrarse con Silvia, una regiomontana a quien conoció hace algún tiempo cuando visitó a un amigo que vivía en Monterrey. La llegada de la selección neerlandesa a la ciudad terminará por convertir esas vacaciones en una experiencia todavía más especial.

Lejos de incomodarlo, Frank aseguró que ha disfrutado su estancia en Monterrey y lanzó una invitación para los miles de aficionados neerlandeses que viajarán para acompañar a su selección en el partido de dieciseisavos de final.

Tienen que venir a Monterrey. Es una ciudad muy bonita, con gente muy amable. Y ahora, además, con el Mundial, es un gran momento para conocerla."

Aunque ahora podrá ver jugar a la Oranje en Monterrey, Frank considera que Países Bajos no llega como el principal favorito para conquistar la Copa del Mundo, aunque sí le ve condiciones para alcanzar, al menos, las semifinales.

"Todo es posible, pero no creo que seamos favoritos para ganar el Mundial. Pienso que podemos llegar a cuartos o semifinales", comentó.

Conforme avanzó la conversación apareció el tema que parece perseguir a cualquier neerlandés que visita México: el "No era penal" de los cuartos de final de Brasil 2014.

Todo el mundo me dice eso. Todos se acercan y me dicen 'No era penal'. Ya lo sé... lo siento mucho", respondió entre risas.

La Oranje salda una deuda de 56 años con México

Resulta difícil de creer tratándose de una de las selecciones más tradicionales del futbol mundial, pero Países Bajos nunca había disputado un partido de Copa del Mundo en México. La razón es simple: no logró clasificar ni al Mundial de 1970 ni al de 1986, las dos ocasiones anteriores en las que el país fue sede del torneo.

En ese lapso, la Oranje construyó buena parte de su prestigio internacional. Fue subcampeona en 1974, 1978 y 2010, alcanzó las semifinales en 1998 y 2014 y se consolidó como uno de los invitados más frecuentes a las Copas del Mundo. Sin embargo, el destino había impedido que coincidieran sus participaciones con un Mundial organizado por México.

Esa historia cambiará en Monterrey, donde la selección neerlandesa disputará por primera vez un encuentro mundialista en territorio mexicano, cerrando una curiosa deuda histórica de más de medio siglo.