FIFA le devuelve a Balogun a Estados Unidos para enfrentar a Bélgica

La Selección de Estados Unidos recibió una noticia que puede cambiar el rumbo de su participación en el Mundial 2026. La FIFA revocó la expulsión de Folarin Balogun, por lo que el delantero quedó habilitado para disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica, en un alivio para el técnico Mauricio Pochettino.

La decisión llega después de que el Comité Disciplinario de la FIFA revisó la acción que le costó la tarjeta roja al atacante durante el compromiso de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina. Inicialmente, Balogun debía cumplir un partido de suspensión, lo que obligaba al cuerpo técnico estadounidense a replantear su ataque para uno de los partidos más importantes del torneo.

El futbolista del Mónaco fue expulsado al minuto 64 de aquel encuentro, en una jugada que provocó polémica. Antes de abandonar el terreno de juego ya había dejado su sello en el marcador al anotar el primer gol del partido, además de firmar otra actuación destacada con la camiseta de las Barras y las Estrellas.

Pochettino recupera a su referente

Con la sanción anulada, Mauricio Pochettino podrá mantener prácticamente intacto su esquema ofensivo para enfrentar a una de las selecciones más poderosas del certamen.

Hasta antes de conocerse la resolución, Ricardo Pepi aparecía como el principal candidato para ocupar el lugar de Balogun. Sin embargo, el cambio de decisión le devuelve a Estados Unidos a su delantero más determinante y le ofrece una variante que parecía perdida.

Balogun suma dos goles en la Copa del Mundo, cifra que lo coloca como el máximo referente ofensivo del conjunto estadounidense. Además de sus anotaciones, ha sido uno de los futbolistas más constantes del equipo a lo largo del torneo, convirtiéndose en una pieza clave dentro del proyecto encabezado por Pochettino.

Ahora, Estados Unidos afrontará el choque frente a Bélgica con plantel completo en ataque y con la ilusión de dar uno de los grandes golpes de los octavos de final. En juego estará un boleto a los cuartos de final, instancia a la que el conjunto norteamericano buscará regresar impulsado por el regreso de su principal goleador.