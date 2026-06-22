Fernando Gago es dado de alta tras sufrir un infarto en Chile

Fernando Gago, director técnico de la Universidad de Chile, recibió el alta médica y abandonó el hospital tras el enorme susto que provocó su ingreso de emergencia a causa de un infarto agudo al miocardio.

El estratega argentino de 40 años mostró una evolución sumamente favorable en los últimos días, lo que permitió que los especialistas autorizaran su salida para que pueda comenzar su recuperación en un entorno familiar.

La exitosa operación que salvó al 'Pintita'

El parte médico oficial confirmó que la rápida intervención del cuerpo médico en Santiago fue fundamental para estabilizar al exjugador del Real Madrid y Boca Juniors. Durante su internamiento, Gago fue sometido a un procedimiento de alta precisión:

Angioplastia coronaria: Una intervención quirúrgica para abrir los vasos sanguíneos bloqueados.

Colocación de stent: Se le implantó una pequeña malla para asegurar el correcto flujo de sangre hacia el corazón.

Afortunadamente, el cuerpo de Gago respondió de manera positiva y sin presentar complicaciones secundarias tras la cirugía, lo que aceleró el visto bueno de los cardiólogos.

Fernando Gago estará bajo supervisión médica U de Chile

¿Cuándo regresará Fernando Gago a las canchas?

Aunque el panorama es muy alentador, el regreso del argentino al banquillo de la U de Chile tendrá que esperar. Los médicos le han ordenado reposo relativo y un estricto seguimiento cardiológico ambulatorio con chequeos periódicos.

Su reincorporación al fútbol profesional será de manera progresiva. Mientras tanto, los miembros de su cuerpo técnico asumirán las riendas de los entrenamientos y partidos oficiales de la escuadra chilena, priorizando la salud del timonel antes de permitir su regreso definitivo a la zona técnica.