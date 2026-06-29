¡Lo exponen! Chelsea explota contra Enzo Maresca por irse al Manchester City

El Chelsea emitió un comunicado oficial tras el nombramiento de Enzo Maresca como nuevo técnico del Manchester City, en el que detalló los motivos de su salida de la institución y aclaró el contexto de su salida anticipada del club.

El conjunto londinense reconoció que la temporada 2025-26 fue “enormemente decepcionante” para el club y sus aficionados, señalando que uno de los factores clave fue la inestabilidad generada por los cambios en el banquillo durante el curso.

El Chelsea detalla la salida de Enzo Maresca

En su comunicado, el club explicó que Enzo Maresca manifestó desde el otoño del año pasado su interés en asumir el cargo de entrenador del Manchester City, en sustitución de Pep Guardiola, una vez que se abriera la oportunidad.

El Chelsea reconoce que la temporada 2025-26 fue enormemente decepcionante… un factor importante fue la alteración causada por los cambios en el puesto de entrenador principal”, señaló el club.

Asimismo, la institución aseguró que el técnico italiano decidió dejar el proyecto pese a contar con contrato vigente, al priorizar la posibilidad de dirigir al conjunto de Manchester.

Quedó claro que era su firme deseo suceder a Guardiola y estaba totalmente comprometido con perseguir esa oportunidad, a pesar de tener un contrato de larga duración que no tenía derecho a rescindir”, agregó el comunicado.

Xabi Alonso, nuevo entrenador del Chelsea

Por otra parte, el Chelsea señaló que con la llegada de Xabi Alonso como nuevo director técnico del club, su perfil táctico y su experiencia ayudarán al equipo a estar en los primeros planos del futbol inglés.

El Chelsea tiene en Xabi Alonso a un entrenador con una mente futbolística excepcional y una integridad máxima. Tiene todas las cualidades para ofrecer el éxito que los aficionados merecen”, señaló el club en su comunicado.

Con este movimiento, el conjunto londinense busca cerrar un ciclo de inestabilidad y apostar por un proyecto deportivo a largo plazo bajo el mando del estratega español.