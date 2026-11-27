Después del revuelo que causó una declaración en un documental, la esposa de Tyson Fury rectificó que el excampeón mundial de los pesados presentó algunos síntomas asociados a la esquizofrenia, pero no padece la patología.

“Quiero aclarar una declaración que hice en la versión original del documental sobre Tyson Fury. Recordé una conversación de hace muchos años al hablar del estado de Tyson y utilicé la palabra 'esquizofrénico'. Aunque Tyson presentó algunos síntomas asociados a la esquizofrenia, no padece esta patología y nunca ha recibido tal diagnóstico”.

Tyson Fury recibió el "Ok" para su pelea contra Anthony Joshua Foto tomada de Instagram tysonfury

“La salud mental es compleja, y no siempre es fácil encontrar las palabras adecuadas, sobre todo cuando se convive con ella a diario con alguien a quien se quiere”, agregó Paris Fury.

En un documental de Netflix, Tyson Fury habló de los problemas de salud mental tras el título mundial que obtuvo en 2015, al vencer al ucraniano Wladimir Klitschko. Después, el boxeador se alejó del ring durante casi tres años, luchando contra su adicción al alcohol y las drogas.

“Se había vuelto tan grave que oía voces en mi cabeza. Era como una versión viva de las profundidades del infierno. Pensaba que acabaría en una habitación acolchada, con la puerta cerrada con llave, y eso me aterraba”, indicó en el documental.

AUTORIZAN PELEAR A TYSON FURY

La British Board of Control (BBBofC), federación responsable del boxeo profesional en el Reino Unido, dio el visto bueno para que Tyson Fury se enfrente a Anthony Joshua el próximo 11 de diciembre en Cardiff.

“Fury fue autorizado ayer por la noche. Todos los exámenes médicos requeridos fueron validados. El promotor fue informado esta mañana”, indicó Robert Smith, secretario general de la BBBofC, a Sky Sports.