¿Error de Panamá? La ausencia de Coco Carrasquilla en el Mundial 2026 genera polémica

La ausencia de Adalberto "Coco" Carrasquilla en los partidos de Panamá durante el Mundial 2026 ha desatado un intenso debate entre los aficionados de la selección canalera. El mediocampista de Pumas volvió a quedar fuera de la convocatoria para el duelo ante Croacia debido a problemas físicos que continúan impidiéndole competir al máximo nivel.

La polémica decisión de Thomas Christiansen con la estrella de Pumas

La situación ha provocado cuestionamientos hacia el entrenador Thomas Christiansen, quien decidió incluir a Carrasquilla en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026 pese a que el futbolista arrastraba una lesión muscular sufrida el pasado 24 de mayo durante la Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul.

Desde antes del arranque del torneo existían dudas sobre el estado físico del mediocampista panameño. Sin embargo, el cuerpo técnico de Panamá apostó por su recuperación, considerando el peso futbolístico y el liderazgo que representa dentro del equipo.

Adalberto Carrasquilla no ha podido recuperarse para jugar con Panamá en el Mundial 2026 REUTERS

Con el paso de los días, la evolución de Coco Carrasquilla no fue la esperada. Aunque mostró avances y trabajó bajo un programa especial de rehabilitación, recientemente volvió a resentirse durante un entrenamiento con la selección. Como consecuencia, Thomas Christiansen decidió descartarlo para el compromiso frente a Croacia, una baja sensible para las aspiraciones panameñas en el Grupo L del Mundial 2026.

¿Error de Selección o respeto a la jerarquía?

La polémica gira en torno a si fue correcta la decisión de convocar a un futbolista que no estaba totalmente recuperado. Mientras algunos consideran que Carrasquilla debía estar en la lista por su calidad y experiencia, otros creen que Panamá pudo utilizar ese lugar en un jugador con mejores condiciones físicas.

La discusión ha cobrado fuerza debido a que la selección canalera necesita sumar puntos para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, y la ausencia de su principal figura aumenta la presión sobre el resto del plantel.