Emilio Azcárraga visitó de sorpresa al América; ¡revelan los motivos!

Tras la práctica de este viernes en América, previo al juego de mañana contra Necaxa, la plantilla azulcrema recibió una visita sorpresa y de peso, la de Emilio Azcárraga.

El propietario del club arribó a las instalaciones para encabezar un evento interno. Pero en lo deportivo hizo una intervención con el equipo dirigido por André Jardine y que suma tres juegos sin ganar en el Clausura 2026 (su peor racha en torneos cortos), además de no registrar ningún gol a favor en los dos puntos de nueve posibles.

Sebastián Cáceres indicó que Emilio Azcárraga les manifestó las expectativas que tiene del equipo Christian Mendoza

¿Regaños, ultimátum del patrón? De acuerdo con Sebastián Cáceres, defensa de las Águilas, el empresario les brindó un mensaje de aliento para salir del bache en la Liga MX y para encarar con ambición la Concacaf Champions Cup.

“Fue inesperado, siempre es algo grato que esté acá, viene a manifestar las expectativas que tiene de nosotros para conseguir cosas”, comentó el uruguayo.

De igual modo, el charrúa se mostró agradecido con el mensaje de Azcárraga en un momento complicado y atípico dentro de la era de André Jardine.

(Para dejarnos en claro que, si estamos acá, es porque lo podemos conseguir”.

Cáceres también manifestó que no es necesario que Emilio Azcárraga ni la directiva les reiteren las metas en el plano internacional, luego de los fracasos en las eliminatorias de Concacaf.

“No es que nos haya exigido algo, lo sabemos ya de siempre: ganar toda competencia. Estamos con ese objetivo de seguir adelante, principalmente es lo que dijimos, estamos en el debe, estamos enfocados en poder ganarla, no sólo por los aficionados, es importante ganar para todos nosotros”.

Sobre su continuidad en el club, una vez que fue marcado con etiqueta de “no transferible” ante la necesidad de liberar plazas de jugadores No Formados en México (NFM), Sebastián Cáceres respondió con gratitud.

“No (presión), al contrario, me da tranquilidad y confianza y hasta orgullo que me elijan para estar en planes del equipo”.

Sobre altas y bajas en el club, con la inminente llegada del brasileño Raphael Veiga, Cáceres marcó la pauta de las exigencias.

“Creo que el grupo está bien, no estamos tan presentes en ese tema, es más de directiva, estamos concentrados en el hecho del partido del sábado (contra Necaxa) y la Concacaf, no hemos ganado y es importante”.

“Como dije, lo importante es la competencia que tenemos, si hay movimientos o no será para bien, bienvenido el que llegue y quien se vaya, continuaremos sin ellos. El que esté, debe estar enfocado, así como nosotros en ganar nuestro primer partido y ganar la Concachampions”.

Sobre una posible salida de Paulo Victor, auxiliar de Jardine, Sebastián Cáceres imaginó el panorama, aunque el grupo de jugadores desconoce si emigrará para dirigir a una división juvenil de Brasil.

“(Paulo) es muy importante, lo queremos mucho, en caso de ser así, que sea por un bien para él, creo que es una persona que, si se va mañana, hoy dará lo mejor con nosotros, lo hará hasta el último día”, atizó Cáceres, al tiempo que resaltó el trabajo de Diego Ramírez, quien recientemente dejó su cargo de director deportivo de las Águilas del América.