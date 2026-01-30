Emilio Azcárraga llega al América con un carro modelo Mustang valuado en más de un millón de pesos

Emilio Azcárraga, propietario del América, dejó a un lado su costosa camioneta Rivian R1T para conducir un clásico deportivo: un Ford Mustang GT 2+2 Fastback 1968 en color oro, modelo que fue presentado por la compañía a mediados del año citado. Con este carrito llegó a Coapa previo a la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El precio estimado del auto es de 1.2 millones de pesos y puede ser superior, dependiendo de la restauración y la originalidad del vehículo.

Sebastián Cáceres indicó que Emilio Azcárraga les manifestó las expectativas que tiene del equipo Christian Mendoza

Este modelo presenta una diferencia con sus antecesores, una caída de techo más fluida y que llega hasta el final de la tapa del maletero, dándole un perfil aerodinámico.

Fue el primero en incluir luces de marcador lateral y eliminó parte del cromo en los paneles laterales.

La característica parrilla y dependiendo si es una versión GT, puede incluir faros antiniebla. Su escape cromado emite un rugido tradicional.

La suspensión fue mejorada con resortes más firmes, así como las barras estabilizadoras para tener un soporte del peso del motor V8.

El Ford Mustang GT 2+2 Fastback 1968 cuenta con una potencia de 325 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6.3 segundos, con una velocidad máxima de 190 km/h. También cuenta con transmisión manual de cuatro velocidades.

Al propietario del América, se le ha visto manejar una Rivian R1T, en una junta de dueños en el CAR.