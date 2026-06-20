VIDEO: ¿Y Pumas? Efraín Juárez rompe el silencio desde Europa tras su polémica y abrupta salida

La aventura europea comenzó formalmente, aunque los ecos de su partida del futbol mexicano siguen provocando controversia. Efraín Juárez concedió su primera entrevista como entrenador del Győri ETO de Hungría después de completar su inaugural sesión de entrenamiento en el Viejo Continente. El estratega tricolor expresó su satisfacción inmediata con las condiciones de la escuadra que comandará de cara a la próxima campaña de la Primera División húngara, mientras no dijo nada con relación a Pumas.

El timonel aprovechó la práctica de pretemporada para conocer a los integrantes del plantel y consolidar los primeros vínculos tácticos. La atmósfera de trabajo y la agresividad física del balompié de la UEFA causaron una grata impresión en el entrenador, quien valoró la mentalidad del futbolista europeo.

"Tienen hambre de seguir mejorando": Efraín Juárez

El técnico mexicano compartió sus primeras conclusiones de las metodologías implementadas y el nivel que percibió en la plantilla en un video que el equipo compartió en sus redes sociales.

Creo que me he encontrado con un sensacional grupo de jugadores, con hambre de seguir mejorando, seguir desarrollándose y mantener los logros para el club. Realmente estoy muy impresionado; es un equipo muy físico y muy bien preparado. Lo más importante para mí es que mantiene el deseo en sus ojos, lo veo por la forma como entrenan", declaró Efraín Juárez, director técnico del Győri ETO

El estratega añadió que, tras este primer contacto, el enfoque inmediato del cuerpo técnico estará en la confección final del equipo: "Ya he tenido tiempo para conocernos, ahora es tiempo de contar con todos los nuevos", apuntó en referencia a la llegada de refuerzos.

El divorcio inesperado con los Pumas

A pesar del optimismo que impera en su nuevo destino, la llegada de Juárez a territorio húngaro se encuentra envuelta en la polémica debido a las formas en las que abandonó la Liga MX. El entrenador dejó el banquillo de los Pumas UNAM de forma sorpresiva tras haber conducido al conjunto felino hasta la gran final del torneo Clausura 2026.

Fuentes cercanas a la institución universitaria confirmaron que el estratega mexicano abandonó el proyecto de forma abrupta para asumir el desafío en Europa, marchándose sin realizar las despedidas protocolarias correspondientes ni con la directiva ni con los futbolistas del plantel de la máxima casa de estudios.

Este salto internacional representa el reto más exigente en la carrera del estratega de 38 años, quien deberá demostrar de manera inmediata que su propuesta futbolística puede replicar el éxito del Pedregal en el balompié de Europa del Este.