Mérida reúne al futuro del beisbol mexicano en Rising Stars

Los jóvenes peloteros del beisbol mexicano tendrán un mes para llamar la atención de las organizaciones de Grandes Ligas. El torneo Rising Stars reunirá en Mérida a prospectos de entre 15 y 20 años, quienes competirán del 10 de noviembre al 6 de diciembre ante scouts procedentes de Estados Unidos.

El Parque Kukulcán recibirá a los seis equipos de la segunda edición, con Sultanes de Monterrey como campeón defensor. La afición podrá asistir gratis a los encuentros de las 19:00 horas; los juegos de las 10:00 y 14:00 horas se disputarán a puerta cerrada.

La competencia ofrecerá a los participantes algo más que la búsqueda de un campeonato: sus actuaciones también formarán parte de la evaluación de los buscadores de talento que acudirán a Yucatán para observar a los jugadores en desarrollo de los clubes de la Liga Mexicana de Beisbol.

Muchos scouts procedentes de Estados Unidos se darán cita en el Parque de Beisbol Kukulcán para evaluar el talento de los jóvenes peloteros mexicanos”, afirmó Rodrigo Fernández, director de MLB para Latinoamérica, durante la presentación del torneo.

Sultanes se llevó el primer campeonato en 2025

Sultanes puso la primera referencia deportiva del certamen en 2025, cuando conquistó el título en Cancún bajo la dirección de Ángel Resendez. El conjunto regiomontano venció 2-0 a Diablos Rojos del México en la Serie Final disputada en el Estadio Beto Ávila, de Cancún.

Monterrey buscará repetir el campeonato con José Martínez como manager, mientras que Diablos Rojos, dirigido por Héctor Hurtado, tendrá otra oportunidad de pelear por el título después de quedarse a un paso en la edición inaugural.

Leones de Yucatán y Acereros de Monclova también competirán con equipos propios, bajo el mando de Luis Juárez y Hernando Arredondo, respectivamente. Las otras dos novenas reunirán a prospectos de nueve organizaciones.

LMB Rojo, dirigido por David Domínguez, contará con jugadores de Charros de Jalisco, Saraperos de Saltillo, El Águila de Veracruz y Caliente de Durango. LMB Verde, a cargo de Diego Villalobos, agrupará a peloteros de Pericos de Puebla, Algodoneros del Unión Laguna, Tigres de Quintana Roo, Dorados de Chihuahua y Bravos de León.

Cada novena disputará 15 partidos entre el 10 y el 28 de noviembre, con cuatro lugares disponibles para la postemporada. El porcentaje de ganados y perdidos definirá a los clasificados a las semifinales, programadas del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

Las dos series de semifinales y la final se resolverán a ganar dos de tres encuentros. La disputa por el campeonato comenzará el 4 de diciembre y podrá extenderse hasta el día 6.

La LMB producirá un encuentro por jornada durante el rol regular, correspondiente al horario nocturno, además de todos los duelos de postemporada.

MLB, la LMB y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán organizarán esta segunda edición, que trasladó la competencia de Cancún a Mérida. Para los anfitriones, la apuesta está en lo que estos jóvenes puedan alcanzar después de su paso por el Kukulcán.

“De aquí va a salir el próximo Jonathan Aranda”, aseguró Erick Arellano Hernández, presidente ejecutivo de Leones de Yucatán.