Drake Maye se ausenta del entrenamiento de los Patriots a días del Super Bowl LX

El plan de preparación de los New England Patriots rumbo al Super Bowl LX tuvo un ajuste inesperado este viernes. Drake Maye, mariscal de campo titular, no participó en el entrenamiento debido a un cuadro de enfermedad, de acuerdo con lo informado por el entrenador en jefe Mike Vrabel.

La ausencia del quarterback se da en un momento sensible del calendario, a nueve días de que los Patriots enfrenten a Seattle Seahawks en el partido por el campeonato de la NFL. Aunque el reporte oficial apunta únicamente a una enfermedad, el contexto no pasa desapercibido: Maye también se encuentra en proceso de recuperación de una molestia en el hombro derecho, sufrida durante el Juego de Campeonato de la AFC disputado el domingo pasado.

Desde el cuerpo técnico, el mensaje ha sido de calma y cautela. Vrabel evitó dramatizar la situación y dejó claro que la prioridad es que su quarterback llegue en las mejores condiciones posibles al compromiso más importante de la temporada. La decisión de darle descanso este viernes forma parte de una administración preventiva, tanto por el malestar general como por el trabajo específico que se ha venido realizando alrededor del hombro.

El propio Maye había hablado un día antes sobre su estado físico y su expectativa de estar en el campo, dejando claro que su enfoque está plenamente puesto en el Super Bowl.

Estoy deseando estar listo para jugar. Este es el partido con el que sueñas jugar”, comentó el jueves, mostrando confianza en su proceso de recuperación y en la evolución que ha tenido durante la semana.

Ante la pregunta sobre si la lesión en el hombro podría limitar su capacidad para lanzar, el quarterback fue claro: no lo considera un factor determinante y confía plenamente en el trabajo del equipo médico para llegar prácticamente al cien por ciento el día del partido.

Mientras tanto, la ausencia de Maye abrió espacio en el entrenamiento para ajustes en la rotación ofensiva. El veterano Joshua Dobbs, con nueve temporadas de experiencia en la liga, tomó las repeticiones del primer equipo, seguido por Tommy DeVito, quien atraviesa su tercer año en la NFL. Ambos han estado involucrados en el plan semanal, pero el escenario actual les permitió asumir un rol más visible en la práctica.

El calendario de los Patriots contempla descanso total el sábado, antes de viajar el domingo a California, donde el equipo se instalará para la semana previa al Super Bowl. Una vez en la costa oeste, la organización tiene programadas cuatro sesiones de entrenamiento, claves para afinar detalles tácticos, mantener el ritmo competitivo y monitorear de cerca la evolución de Maye.

Por ahora, la expectativa interna no ha cambiado. Los Patriots confían en que su quarterback titular estará disponible para el Super Bowl LX, con el enfoque puesto en llegar sanos, frescos y sin riesgos innecesarios al duelo ante los Seahawks.