De doble Manager del Año a primer despedido de la Liga Mexicana del Pacífico

Los Jaguares de Nayarit despidieron a Luis Carlos Rivera, quien se convirtió en el primer manager cesado en la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. El estratega chihuahuense dejó el cargo en el mismo año en que ganó el premio a Manager del Año en los dos principales circuitos del beisbol mexicano.

Según un reporte de Beisbolpuro, la directiva de Jaguares cambiará de manager con marca de 6-13, la peor de la liga. Los 13 descalabros en los primeros 19 juegos dejaron a Nayarit en el último lugar en su segunda temporada en el circuito invernal.

Un año antes, Rivera había llevado a Nayarit al liderato general de la campaña 2025-2026, la primera de los Jaguares en la liga. Esa actuación en el calendario regular le valió el trofeo Benjamín “Cananea” Reyes, que distingue al mejor manager de la Liga Mexicana del Pacífico.

El liderato colocó a Jaguares entre los favoritos para avanzar en los playoffs, pero su primera participación en la postemporada terminó en cinco juegos. Los Algodoneros de Guasave ganaron la serie 4-1 y dejaron fuera a Nayarit en la primera ronda. En mayo, la directiva anunció que Rivera regresaría al frente del equipo para su segunda campaña.

De Nayarit a la Serie del Rey

Entre sus dos temporadas con Jaguares, Rivera tomó el mando de los Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Beisbol. En su primer verano con el club, el chihuahuense llevó a la novena al segundo lugar de la Zona Sur en el calendario regular y la condujo hasta la disputa por el título.

Los Olmecas superaron a los Pericos de Puebla en cinco juegos en la final del Sur y conquistaron su primer campeonato de zona en 33 años. El triunfo 10-8 en el quinto encuentro, disputado en el estadio Hermanos Serdán, selló el regreso de Tabasco a la Serie del Rey por primera vez desde 1993, cuando ganó el único título de su historia.

En la final, Tabasco perdió en seis juegos ante los Toros de Tijuana. La campaña le valió a Rivera su segundo premio a Manager del Año en 2026 y lo convirtió en el segundo estratega de los Olmecas en recibir el reconocimiento, después de Juan Navarrete, quien lo obtuvo en la temporada del campeonato de 1993.