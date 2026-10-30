‘Dibu’ Martínez y la lesión de por vida que tendrá por jugar la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 dejó marcado a Emiliano Martínez, arquero de la Selección de Argentina, y no solo en lo anímico por haber perdido la Final ante España, sino también en lo físico, pues ahora tendrá que lidiar con una ‘lesión’ de por vida.

Todo comenzó con la fractura del dedo anular de la mano derecha durante el calentamiento previo a la Final de la UEFA Europa League el pasado 20 de mayo. Por decisión del propio arquero argentino, Martínez disputó ese partido y levantó el título con Aston Villa vs Friburgo con una falange rota y solo un vendaje especial que protegía el dedo.

Estudios posteriores revelaron que ‘Dibu’ Martínez necesitaba someterse a cirugía para curar la lesión, sin embargo, esto implicaría que el portero campeón del mundo se perdería el Mundial con Argentina, por lo que Emiliano apostó por un tratamiento conservador y evitó el quirófano.

Sin estar al cien por ciento, ‘Dibu’ logró llegar al Mundial y disputar los 8 partidos con Argentina, pero el no someterse a la cirugía le costó caro al hoy portero del Chelsea.

En un video que compartió en sus redes sociales el periodista argentino Gaston Edul, se puede observar como Emiliano Martínez perdió movilidad en el dedo lesionado y es incapaz de cerrarlo como si lo hace con el resto, algo que a palabras de él será para toda la vida.

‘Dibu’ Martínez lidia con fractura de mandíbula

La ‘lesión de por vida’ que presenta en el dedo no es un impedimento para que Emiliano Martínez pueda atajar y el arquero argentino seguía jugando con normalidad; pero lo que si lo tiene alejado de las canchas es la fractura de mandíbula que recientemente sufrió.

El pasado 17 de octubre durante el encuentro entre Everton y Chelsea Emiliano Martínez sufrió un duro golpe que le ocasionó una fractura de mandíbula. Dibu recibió intervención quirúrgica y permanecerá un tiempo sin actividad; la fecha de su regreso es incierta y dependerá de la evolución.