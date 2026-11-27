A través de un comunicado oficial difundido este 27 de noviembre de 2026, Diablos Rojos del México confirmó que el compromiso se disputará en el Petco Park, casa de los Padres de San Diego frente a los Toros de Tijuana, bajo el nombre de Serie Fiesta Mexicana.

El evento combinará actividad de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con celebraciones de cultura mexicana antes, durante y después de los encuentros programados para el sábado 24, domingo 25 y lunes 26 de abril.

Choque de recientes campeones de la LMB

El enfrentamiento reunirá a los monarcas de los últimos tres campeonatos de la pelota veraniega mexicana. Los Diablos Rojos llegan tras conquistar el bicampeonato en 2024 y 2025, mientras que los Toros de Tijuana se quedaron con el título de la temporada 2026.

Aunque será la tercera ocasión en la que el México visite el parque de pelota de San Diego, representa un hecho inédito para la organización: será la primera vez que actúen en calidad de locales y que disputen una serie completa de tres juegos en ese recinto.

Antecedentes de Diablos en Petco Park

La primera visita escarlata a la casa de los Padres ocurrió el 11 de junio de 2006 frente a los Potros de Tijuana, duelo que terminó con derrota de 4-0 para el México. Posteriormente, el 3 de agosto de 2014, los Diablos enfrentaron a los Toros de Tijuana y se llevaron el triunfo por pizarra de 9-3.

Venta de boletos y próximos anuncios

La directiva escarlata informó que la preventa para abonados 2026 y 2027 se realizará el 8 y 9 de diciembre, mientras que la venta general arrancará el 10 de diciembre. Los detalles adicionales sobre entradas se darán a conocer mediante las redes sociales del club, y en los próximos días se anunciará la agenda completa de actividades de la Serie Fiesta Mexicana.