¿Cómo le ha ido a Javier Aguirre contra Real Madrid?

Javier Aguirre tendrá su primera gran prueba como director técnico del Valencia. Este fin de semana, el director técnico mexicano se medirá ante el Real Madrid, en duelo correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga. Este duelo no solo podría mantener la inercia positiva de su equipo, sino que también lo sacaría de la zona de descenso. Sin embargo, tendrá que hacer frente a un rival que se le ha complicado en toda su trayectoria.

Como director técnico, Aguirre ha enfrentado 27 veces al Real Madrid. Incluso, es el tercer equipo contra el que más veces ha dirigido, solamente superado por el Sevilla, rival que ha tenido en 30 ocasiones y por el Barcelona con 29. Por lo tanto, los merengues son un equipo que además de que los ha visto en múltiples ocasiones, también le han puesto complicaciones en cada uno de sus enfrentamientos.

Javier Aguirre como DT del Valencia @valenciacf

¿Cuál es el balance de Javier Aguirre contra el Real Madrid?

El primer equipo que Javier Aguirre dirigió en España fue el Osasuna. En esa etapa, el ‘Vasco’ tuvo ocho enfrentamientos ante el equipo blanco, todos en LaLiga. En el primer duelo, sus dirigidos cayeron 4-1 en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, los siguientes tres compromisos fueron de una racha positiva ante el equipo más ganador de España.

En la segunda parte de esa temporada, el equipo de Javier Aguirre venció 1-0 al Real Madrid. El siguientes duelos lo empataron sin goles en casa del Osasuna y en la Jornada 32 de la campaña 2003-2004, vencieron 0-3 a los merengues, la cual ha sido la victoria más abultada del ‘Vasco’ sobre este rival. Sin embargo, luego de esta victoria, Aguirre esperó casi siete años para volver a vencerlos.

Aún como entrenador de Osasuna, el estratega mexicano enfrentó cuatro veces más al Madrid, de los cuales perdió tres y empató uno. Tras esto, su etapa en dicho equipo terminó, pues para la temporada 2006-2007 se convirtió en estratega del Atlético de Madrid. En los dos años y medio que estuvo ahí, el ‘Vasco’ sufrió en los Derbis de la capital española.

Javier Aguirre contra Real Madrid MEXSPORT DIGITAL

Los primeros dos Derbys logró empatarlos a un gol en cada uno, pero los próximos tres fueron derrotas con pizarras de 2-1, 0-2 y 1-2. Tras este paso se fue a la Selección Mexicana y regresó a España en 2010 para nuevamente dirigir en LaLiga. En su retorno, el ‘Vasco’ tomó al Real Zaragoza, para nuevamente escribir capítulos ante los merengues.

En su breve estancia, el equipo de Aguirre perdió 1-3 ante los merengues como locales. En su segundo enfrentamiento, el Zaragoza derrotó 2-3 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pero en el tercer duelo, los dirigidos del ‘Vasco’ cayeron 0-6, la cual ha sido la peor derrota de Aguirre como entrenador ante el conjunto blanco. Tras esta etapa, Javier se fue a dirigir al Espanyol.

En dicho equipo, Aguirre enfrentó seis veces al Madrid, incluidos unos Cuartos de Final de Copa del Rey, serie que perdió 2-0 tras caer 1-0 en cada encuentro. En el resto de duelos con el conjunto catalán, tuvo tres derrotas (1-0, 1-0 y 3-1), además de un empate a un gol.

Javier Aguirre como DT del Atlético de Madrid X: @JovenesfutbolistasMx

Y finalmente, en su breve etapa con el Leganés y su paso por Mallorca, los equipos del Vasco tuvieron un balance de tres derrotas, un empate y una victoria, la cual fue en la temporada 2022-23 cuando dirigía al Mallorca y ganó por la mínima con un autogol de Nacho Fernández.

En total, Javier Aguirre se ha medido 27 veces al Real Madrid, con un balance de cuatro juegos ganados, siete empates y 16 derrotas con 24 goles a favor y 46 en contra. Asimismo, es el segundo equipo contra el que más derrotas tiene en toda su carrera, solamente superado por el Barcelona contra el que ha caído en 22 ocasiones.