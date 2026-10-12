¡Cubarsí respalda a Lamine Yamal! "Es el mejor y merece el Balón de Oro"

En el FC Barcelona tienen claro a quién ven como candidato al próximo Balón de Oro. Pau Cubarsí respaldó a su compañero Lamine Yamal y aseguró que el joven extremo español merece conquistar uno de los premios individuales más importantes del futbol mundial, gracias al nivel que ha demostrado dentro del terreno de juego.

En declaraciones previas al compromiso del conjunto blaugrana frente al Galatasaray en la Champions League, el defensa central destacó las cualidades de Lamine y afirmó que sus actuaciones hablan por sí solas. Para Cubarsí, el atacante se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados del planeta y cuenta con argumentos para aspirar al galardón.

Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo, la gente lo ve en el campo, se merece el Balón de Oro. Yo podría estar allí por el Mundial. Yo soy más tranquilo y él es más mediático”, expresó el zaguero.

Las palabras de Pau Cubarsí reflejan la confianza que existe en el vestuario del Barcelona en el talento de Lamine Yamal, quien se ha convertido en una de las principales figuras del equipo dirigido por Hansi Flick.

El defensor considera que el rendimiento del extremo español justifica que sea considerado entre los candidatos a conquistar el Balón de Oro. Su capacidad para desequilibrar, generar ocasiones y marcar diferencias en los partidos importantes lo ha colocado en el centro de la conversación futbolística.

Pau Cubarsí también sueña con el Balón de Oro

El central blaugrana también habló sobre sus propias posibilidades de competir por el prestigioso reconocimiento individual. Cubarsí consideró que sus actuaciones y una posible relevancia en el Mundial podrían abrirle la puerta a una candidatura.

Sin embargo, el defensa reconoció que mantiene un perfil más discreto en comparación con Lamine Yamal, quien suele acaparar una mayor atención mediática.

Aunque no descartó la posibilidad de recibir reconocimientos individuales, Cubarsí dejó entrever que su prioridad es continuar creciendo como futbolista y contribuir a los objetivos colectivos del Barcelona.

Cubarsí advierte sobre el peligro de Victor Osimhen

Más allá de los elogios a su compañero, Pau Cubarsí también se refirió al reto que representa enfrentar al Galatasaray en la Champions League, especialmente por la intensidad que suele imponer su afición y el peligro de su delantero Victor Osimhen.

El defensor recordó que ya se había enfrentado al atacante nigeriano en sus primeros partidos europeos y destacó cuánto han cambiado las circunstancias desde entonces.

En mi debut europeo me enfrenté a él. Han cambiado mucho las cosas. Hay que estar muy atentos desde el principio. Osimhen es uno de los mejores delanteros del mundo”, declaró.

Cubarsí dejó claro que el Barcelona deberá mantener la concentración desde el inicio y evitar errores ante un rival con capacidad para generar peligro. Así, mientras respalda la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro, el joven central mantiene el foco en el desafío europeo y en la búsqueda de resultados positivos para el conjunto blaugrana.