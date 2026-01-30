Crisis goleadora del América puede ser peor ante Necaxa; por más de 50 años no faltaba el gol  

Se reanuda la actividad del Clausura 2026 y el América se quema en una crisis goleadora. No ha anotado en las tres fechas disputadas del torneo, racha que la entidad no veía desde hace 56 años y que espera cortar este sábado ante un Necaxa a modo.

En 1970 el formato era de torneo largos y las Águilas hilaron una derrota con el Toluca (1-0), otra con Laguna (1-0) y un empate con el Pachuca (0-0). En su cuarto duelo acabaron con la sequía goleadora (1-1 Atlante), pero fue hasta la sexta jornada que consiguieron su primera victoria de la temporada ante el Irapuato.

Sin embargo, lograron recuperarse y terminaron el torneo con campeón de goleo individual (Enrique Borja, 20).

Vuelve a ocurrir en la era moderna. En el declive del tricampeonato y de la fase más compleja para su entrenador de época, André Jardine, quien prometió que una vez recuperados los lesionados, volverían a ser los rivales a temer.

El discurso contrasta con las tres jornadas, en la que cayeron con el Atlético de San Luis (1-2) y empataron sin goles ante los Xolos de Tijuana y el Pachuca.

Aunque no ha perdido, el América se mide con otro parámetro. Los abucheos en sus últimos juegos lo exhibe emocionalmente, hay disgusto. Mientras que matemáticamente el panorama se pintó desalentador, al irse a la pausa de la Liga MX solamente con dos puntos de nueve posibles.

Este sábado, en punto de las 16:00 horas, el Estadio Ciudad de los Deportes abrirá sus puestas a una afición que está sedienta de goles y de brillo en sus jugadores de ataque: Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Raúl Zúñiga y Henry Martín, este último el regreso más esperado tras su lesión de pretemporada.

Jardine ya no cuenta con Rodrigo Aguirre. El uruguayo ya no entrenó este viernes en el club. Se despidió. Ahora vestirá con la playera de los Tigres de la UANL.

Y mientras el América espera el refuerzo de lujo, procedente del Palmeiras, Raphael Veiga, su prioridad es sumar su primera victoria del torneo y recuperar la versión de la que Jardine y todo el americanismo estaba orgullo.

En el papel, la tarde sabatina se pinta amarilla por el favoritismo ante un Necaxa que ya no cuenta con figuras como Agustín Palavecino, Diber Cambindo e Iván Rodríguez. Pese a que los dirigidos por Martín Varini iniciaron con triunfo sobre Santos Laguna (1-3), los de Aguascalientes vienen con derrotas consecutivas (0-2 Monterrey y 0-1 Atlas).

En su choque más reciente, Necaxa y América quedaron a deber tras un empate a un gol; José Raúl Zúñiga (26’) y Diber Cambindo (43’), los anotadores de aquella noche en el Estadio Victoria.