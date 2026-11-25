La Copa América y la Eurocopa compartirán todo el calendario en 2028. Los dos torneos se disputarán del viernes 9 de junio al domingo 9 de julio, después de que la Conmebol y la Concacaf confirmaron las fechas para el certamen que organizarán en Estados Unidos. La UEFA ya había reservado ese mismo periodo para su campeonato de selecciones.

La coincidencia va más allá de lo ocurrido en 2024, cuando la Eurocopa arrancó el 14 de junio en Alemania y la Copa América comenzó seis días después en Estados Unidos. Aquella vez, las dos finales sí se jugaron el mismo día. El domingo 14 de julio, España venció 2-1 a Inglaterra en Berlín y Argentina derrotó 1-0 a Colombia en tiempo extra en Miami Gardens, con gol de Lautaro Martínez.

La diferencia estuvo en los horarios. La final de la Eurocopa 2024 comenzó a las 13:00 de la Ciudad de México, mientras que la de la Copa América estaba programada para las 18:00. El partido en Miami Gardens terminó por arrancar a las 19:22, hora del centro de México, tras los incidentes en los accesos al estadio.

¿A qué hora se jugarán los partidos en 2028?

La UEFA fijó tres franjas para sus partidos, a las 07:00, 10:00 y 13:00, hora de la Ciudad de México. El encuentro inaugural se jugará en Cardiff y la final arrancará a las 10:00 del domingo 9 de julio en Wembley, las 17:00 en Londres. Los horarios de cada jornada se completarán después del sorteo de 2027.

La Conmebol y la Concacaf anunciaron 25 días de partidos dentro de la ventana de un mes, con 16 selecciones, pero todavía falta conocer el calendario por encuentro y sus horarios. Una final por la tarde o noche en Estados Unidos permitiría repetir la doble jornada de 2024, con la definición europea primero. Por ahora, el único horario de final confirmado es el de Wembley.

También coincidieron en 2021 y 2016

En 2021, la Eurocopa, que conservó el nombre de Euro 2020, se disputó del 11 de junio al 11 de julio, mientras que la Copa América se jugó del 13 de junio al 10 de julio. Argentina se coronó ante Brasil en el Maracaná un día antes de que Italia venciera a Inglaterra en penales en Wembley.

En 2016, la Copa América Centenario se jugó entre el 3 y el 26 de junio en Estados Unidos, y la Eurocopa se celebró del 10 de junio al 10 de julio en Francia. El calendario de 2028 reúne en una misma fecha lo que aquellas ediciones tuvieron por separado: el arranque de los dos torneos será el 9 de junio y ambos tienen previsto cerrar el 9 de julio.