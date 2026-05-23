¡Con el corazón! El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo tras ser campeón con Al-Nassr

Cristiano Ronaldo dedicó un emotivo mensaje a la afición del Al-Nassr tras conquistar el título de la Primera División saudí, destacando el apoyo de los seguidores como una pieza fundamental durante toda la temporada.

A través de sus redes sociales, el delantero portugués agradeció el respaldo incondicional de los aficionados, asegurando que el equipo luchó desde el inicio por alcanzar el campeonato.

Nassrawis qué temporada. Desde el primer día, supimos lo que queríamos y lo que haría falta para conseguirlo. Trabajamos, luchamos y lo dimos todo en cada entrenamiento y en cada partido. No fue un camino fácil, pero lo hicimos juntos. Gracias por creer en nosotros y por estar a nuestro lado en cada paso del camino”, escribió Cristiano Ronaldo en su publicación.

El atacante también reconoció que el camino hacia el título no fue sencillo, pero resaltó que el equipo logró salir adelante gracias al esfuerzo colectivo y al respaldo de la afición del Al-Nassr.

Con este campeonato, el portugués cerró una temporada positiva en Arabia Saudita, luego de haber perdido previamente la final de la Champions League Two frente al Gamba Osaka.

Ahora, Cristiano Ronaldo enfocará su preparación en la próxima concentración con la Selección de Portugal, con la mira puesta en la Copa Mundial 2026.