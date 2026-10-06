¿Cómo le fue a Keylor Navas y al resto de seleccionados de Pumas en la Fecha FIFA?

Pumas fue el club que más convocados tuvo a otros combinados sin contar a la Selección Mexicana. Entre ellos estuvieron Keylor Navas con Costa Rica, Adalberto Carrasquilla con Panamá y otros. Con partidos amistosos y la CONCACAF Nations League, cada futbolista de Universidad Nacional que fue llamado con su país ha tenido diferente actividad en este parón de Selecciones de septiembre y octubre.

¿Quiénes fueron los convocados de Pumas en esta Fecha FIFA?

De primera instancia, Pumas había tenido cuatro convocados para esta doble Fecha FIFA: Adalberto Carrasquilla con Panamá, Robert Morales con Paraguay, Pedro Vite con Ecuador y Álvaro Angulo con Colombia. Posteriormente, Keylor Navas se integró a la Selección de Costa Rica como emergente luego de su inicio irregular en la CONCACAF Nations League.

¿Cómo les fue a los jugadores de Pumas en esta Fecha FIFA?

El futbolista de Pumas que más destacó en esta Fecha FIFA fue Keylor Navas. De inicio, el arquero tico no había sido llamado por una controversia con Fernando Batista, director técnico de Costa Rica en su momento. Sin embargo, luego de que el combinado centroamericano empezara la CONCACAF Nations League con dos derrotas, fue Bryan Ruiz quien tomó el banquillo de la Selección; ya con esto, Keylor se integró con sus compatriotas.

De inmediato, Costa Rica revirtió la situación con Navas en la portería. Primero, la Selección Tica enfrentó a Nicaragua y ganó 0-3 de visitante; posteriormente vencieron 2-0 a Haití. En ambos duelos Keylor Navas fue el portero titular y mantuvo el cero en su arco, para así evitar los puestos de descenso del Grupo A en la CONCACAF Nations League.

Bryan Ruiz como DT de Costa Rica X: @laselecrc_

Fuera de Keylor, ningún otro jugador de Pumas tuvo actividad oficial en esta Fecha FIFA. Sin embargo, Pedro Vite con Ecuador y Adalberto Carrasquilla con Panamá estuvieron en un torneo amistoso. Incluso, estas dos Selecciones se enfrentaron y dichos jugadores estuvieron en el terreno de juego simultáneamente.

Por un lado, ‘Coco’ tuvo 66 minutos de actividad ante Nueva Zelanda, encuentro que su Selección perdió en tanda de penaltis. De igual manera, jugó 87 minutos frente a Ecuador en un duelo que Panamá ganó 6-7, también en definición con penales. Además, en otro encuentro ante India entró de cambio en el segundo tiempo y acumuló 175 minutos de acción.

Por otra parte, Pedro Vite fue titular en los tres duelos amistosos de Ecuador. En la derrota de 3-0 ante Corea del Sur, el mediocampista salió en el 67’, ante Japón jugó hasta el 86’ y ante Panamá jugó 45 minutos; en los últimos dos encuentro mencionados, su Selección perdió ambos en la tanda de penaltis.

Con Paraguay, Robert Morales vio actividad en uno de los dos partidos amistosos que su Selección tuvo. Ante Bolivia, el delantero guaraní jugó 61 minutos, en los cuales registró una asistencia y fue amonestado. Mientras tanto, ante la Selección de Colombia no tuvo actividad ante las rotaciones que se presentaron.

Por último, Álvaro Angulo ha jugado en los dos duelos amistosos de Colombia. Ante la Selección Mexicana, el lateral izquierdo jugó 66 minutos, mientras que ante Paraguay participó en todo el segundo tiempo. De igual manera, este martes todavía podría sumar minutos ante la Selección de Perú.